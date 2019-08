Etter åtte år som New York Rangers-spiller og et kort opphold i Dallas, skrev Mats Zuccarello under en femårskontrakt med Minnesota Wild i sommer.

Nå skal han selge leiligheten i New Yorks Meatpacking District, og den legges ut for salg til den nette sum av 29 millioner kroner, skriver New York Post.

– Det er morsomt å jobbe med Mats. Han er favorittspilleren i NHL til mine ti år gamle tvillinggutter. De er store fans. Du kan føle energien hans i leiligheten, det er fantastisk, sier eiendomsmegler Michael Graves.

Zucca kjøpte den 114 kvadratmeter store leiligheten for 25 millioner kroner i 2015.

Den har to soverom og to bad, og har en åpen kjøkkenløsning. I boligannonsen kan man også lese at leilighetskomplekset har en dørmann på jobb 24 timer i døgnet, et privat treningssenter og en takterrasse med utsikt over Hudson River og Downtown Manhattan.

Nordmannen, som fyller 32 år søndag, skrev tidligere i sommer under en femårskontrakt verdt utrolige 256 millioner kroner med Minnesota Wild.

– Jeg ser fortsatt på meg selv som ung. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for fem år siden. Treningsmessig er jeg sterkere. Sesongen jeg hadde, selv om jeg brakk armen, var kanskje den beste jeg har hatt. Jeg føler jeg blir bedre og bedre, sa Zuccarello etter at overgangen ble bekreftet.

Nå gleder han seg til å spille for «norske» Minnesota.

– Så mange som 18,5 prosent av Minnesotas befolkning er norskættede, og det betyr mye. Dette er hockeystaten, og jeg er en hockeynerd.