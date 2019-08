Lørdag ble prinsesse Ingrid Alexandra konfirmert i en gudstjeneste i Slottskapellet.

Klokken 14 begynte lunsjen som kongeparet avholder til ære for sitt barnebarn, konfirmanten.

Det er plass til rundt 225 gjester i denne spisesalen, noe som gjør den til en av de romsligere spisesalene i europeiske slott.

Spisesalen ligger rett over Slottskapellet, der konfirmasjonsgudstjenesten fant sted.

Dronningen åpnet

Det var dronning Sonja som ønsket velkommen til lunsjen.

– Vi er så stolte av deg, sa hun til konfirmanten.

Dronningen benyttet også muligheten til å slå av en spøk, da hun nevnte at også prinsessens far, bestefar og oldefar er konfirmert i Slottskapellet.

– Du skal vite at du fikk det meget enkelt i dag, for din bestefar ble i sin tid overhørt av biskopen alene i én time! Den gangen var det ikke noe kjære mor, sa dronning Sonja til latter fra salen, før hun fortsatte:

– Han har betrodd meg at han blant annet fikk spørsmål om hvor han var døpt, noe han ikke kunne svare på i farten. Foreldrene hans satt og pekte diskret ned på gulvet – for å signalisere at det var nettopp der i kapellet det hadde skjedd.

STOLTE FORELDRE: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på vei inn til lunsjen på slottet. Dronning Sonja i bakgrunnen. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Fortalte om søljen

Dronningen tok også opp den mye omtalte bunaden som prinsessen har på seg i anledning sin konfirmasjon. Det er en konfirmasjonsgave fra nettopp dronning Sonja og kong Harald.

– På denne store dagen bører du røttene dine bokstavelig talt med deg, ja på deg, sa dronningen til prinsessen.

Spesielt trakk hun frem en særegen anekdote om søljen prinsessen bærer på brystet.

– For to år siden fikk jeg nemlig en sølje i gave av min nå 99 år gamle kusine. Den hadde min fetter funnet for mange år siden på branntomten etter min mors barndomshjem i Skien, sa dronningen og fortsatte:

– Søljen hadde tilhørt min bestemor Maja. Nå har vi gjenskapt den, og vi kaller den «Majasølven». Den får både du og de andre barnebarna i anledning deres konfirmasjon.

ROJAL: Kongefamilien avbildet i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Lunsjmeny

Til forrett serveres gjestene avocado med laksetartar, ingefær, jordskokkchips, soyamajones og urter fra hagen.

Hovedretten består av kveite med høstgrønnsaker og skalldyrsjy.

Til dessert får gjestene en mousse laget av mango og yuzu, med rullekake og sorbet.

Lokal dekor

Både Slottskapellet, framsiden av slottet og spisesalen er dekorert med blomster og blader i sesong.

Det er ikke kjent om det er prinsessen selv som har valgt dekoren, men det er slottsgartneriets egne ansatte som har stått for endelig design og oppsett. Alt er også produsert av slottets egne dekoratører.

Også inngangen til slottet er pyntet for anledningen. Der ønsket viftelønn, syrinhortensia «Lime light» og «Grandiflora» gjestene velkommen.