Ny skuffelse for Solskjær

Ekspertkollega Petter Myhre tror ikke motstanderne frykter Manchester United.

– Jeg tror det er litt sånn at når Crystal Palace, Wolverhampton og Crystal Palaces spillere ser at det er United som kommer vet de at det er en storklubb. De vet at de har variert i prestasjonene de siste sesongen, og jeg tror ikke de frykter noen av United-spillerne.

– Det er veldig mange gode spillere, men jeg er sikker på at de føler at de omtrent matcher mange av de. De har ikke den spisskompetansen, så det er litt av utfordringen, sier Myhre.

James med drømmescoring

Southampton gikk rett i strupen på gjestene, og satte inn et høyt press fra start. Etter drøye sju minutter kom også kampens første gode mulighet, men skuddet fra Sofiane Boufal snek seg utenfor stolpen.

Men kun få minutter senere smalt det andre veien. Daniel James fikk ballen fra McTominay på venstresiden, før han dro seg inn i banen og banket ballen i motsatt kryss. En fantastisk scoring av waliseren, som nå står med tre scoringer på sine fire første Premier League-kamper etter overgangen fra Swansea. Med det står waliseren med like mange Premier League-scoringer for United, som Alexis Sanchez leverte på halvannen sesong.

– Mata gjør et fantastisk løp som åpner opp for han, så bare klinker han den i bøylen. Det er et vanvittig skudd, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp om scoringen i pausepraten fra studio.

En annen av sommerens nysigneringer, Aaron Wan-Bissaka, fikk Uniteds andre gode mulighet etter 18 minutter. Et innlegg fra McTominay endte hos høyrebacken på bakerste stolpe, men avslutningen på volley gikk over Southampton-buret.

Målscorer James fikk en ny god mulighet etter 22 minutter, men skuddet fra 18 meter gikk rett på Angus Gunn som fikk slått ballen unna. Etter scoringen var hjemmelaget frempå flere ganger, uten at det resulterte i de helt store sjansene. Dermed ledet Ole Gunnar Solskjærs menn 1-0 til pause.

Vestergaard utlignet

Den første gode muligheten etter pause falt til gjestene. En lang ball spratt gjennom til Marcus Rashford, men spissen brukte litt for lang tid og Gunn i Southampton-buret rakk å komme ut og blokkere skuddet.

Fem minutter senere kom hjemmelagets største mulighet til da. Che Adams fikk avsluttet upresset fra god posisjon, men klarte ikke få skuddet på mål.

Tolv minutter ut i andreomgang satt utligningen for hjemmelaget. Etter en corner reddet De Gea headingen fra Ings, men returen havnet hos Danso på høyresiden som slo ballen tilbake i feltet. Der knuste danske Jannik Vestergaard svenske Victor Lindelöf, og stanget inn 1-1.

Danso utvist

Mannen med assist på Southamptons utligning, Kevin Danso, fikk marsjordre etter sitt andre gule kort. Forsvarsspilleren hadde allerede det gule kortet da han kastet seg inn i en hodeløs takling på Scott McTominay. Dermed måtte hjemmelaget fullføre de siste 18 minuttene pluss tilleggstid med en mann mindre.

Etter utvisningen hadde United mye ball, men Solskjærs menn kom ikke til de helt store mulighetene, før med snaut tre minutter igjen av ordinær tid. Først var innbytter Mason Greenwood nære, før Ashley Young skrudde et skudd like utenfor stolpen like etter. Dermed ebbet kampen ut med 1-1.