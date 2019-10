Da Audi lanserte SUV-en Q5, var det på mange måter et svar på økt miljøfokus. Man trengte et alternativ til storebror Q7 – med lavere vekt, forbruk og utslipp.

Q5 traff markedet perfekt – også i Norge, hvor den raskt ble en bestselger i sitt segment.

Den beholdt populariteten sin i mange år, og i utgangspunktet skulle det vært en stor nyhet da man lanserte generasjon to.

Men innen det skjedde, hadde verden utviklet seg mye. Dieselmotor var plutselig "fy-fy" – og nye Q5 hadde fra start kun diesel og bensinmotor på programmet.

Men nå har man endelig fått nye Q5 som ladbar hybrid. Et alternativ til de som fortsatt ikke er moden for å gå inn i elbilmarkedet.

Her kan du lese vår test av forgjengeren

Hva er nytt?

Q5 55 TSFI e er betegnelsen på den ladbare nyheten. Tallet 55 indikerer at denne modellen har en kraftig motor. Audis nye modellbetegnelser er ikke akkurat lette å bli kloke på. Men det vi vet, er i alle fall at jo høyere tall, jo mer effekt er det.

Her sitter det en elmotor og en bensinmotor som jobber sammen. 2,0 TFSI er en firesylindret, turboladet, bensinmotor, som yter 252 hk (185 kW) og har dreiemoment på 370 Nm.

Denne får hjelp av en elektrisk motor med maksimal effekt på 143 hk (105 kW), og maksimalt dreiemoment på 350 Nm. Totaleffekten blir på 367 hk (270 kW).

Elmotoren er sterk nok til at du kan kjøre i opptil 135 km/t uten utslipp! Hvis det ikke er nok, slår bensinmotoren inn, og kan ta deg helt opp til 239 km/t.

Q5 55 TFSI e er også første modell som kombinerer den effektive firehjulsdriftteknologien quattro ultra med en elektrisk motor. Kort fortalt innebærer dette at du har firehjulsdrift så lenge du trenger det – men at bakhjulene kan kobles fri for å øke rekkevidden.

Designet på nye Audi Q5 er blant det mer grå og triste i Audi-sortimentet, akkurat nå. Fargen på testbilen gjør den ingen tjenester ...

Audi Q5: Luksus-SUVen som koster deg minst

Hva er styrker og svakheter?

Vi gleder oss over å slå fast at rekkevidden slett ikke er urealistisk. Ikke på sommeren, i alle fall. Så vet vi alle at det blir en annen historie på vinterstid.

Per nå klarer den imidlertid 50 km på en lading – akkurat det den lover.

Det er faktisk ikke urovekkende høyt forbruk når du går tom for strøm, heller. Batteriet kan lades mens du kjører. Og langtidsmålingen på bilen indikerer et snitt på 0,76 l/mil. Det er bra! Husk at du mesteparten av tiden kan kjøre helt uten å bruke drivstoff i det hele tatt.

Den er også skikkelig sprek. 0-100 km/t tar 5,3 sekunder. Men det er i mellomregisteret at vi lar oss imponere mest. Skal du kjøre sportslig og aktivt, anbefaler vi at du setter girkassen i sport, eller velger Dynamic-kjøreoppsettet. Hvis ikke tar det for lang tid før bensinmotoren hiver seg på – og du får en litt irriterende forsinkelse.

I svingene merkes tyngden, og testbilens relativt små felger. Den er ikke smidig på småveiene – men til gjengjeld stødig som et tog på motorveien.

Testbilen har også luftjæring som kan heve understellet og gi ekstra bakkeklaring. Det kan være et viktig argument for mange.

Interiøret er lekkert og svært funksjonelt. Best i klassen! Vi verdsetter at man har beholdt menyhjul, i stedet for touchskjermer.

Les vår test av nye Audi Q5 med dieselmotor her

Hva koster den?

Prisen er en liten utfordring. Riktignok er startprisen 663.000 kroner – noe som inkluderer S-line-pakke utvendig. Men det er så mye annet utstyr du gjerne vil ha. Testbilen, som fortsatt mangler glasstak og 20" felger, ender på 870.000 kroner.

Les om Audi Q5 i vår bruktbilguide her

Hvem er konkurrentene?

Volvo XC60 T8 og Mercedes GLC 350e er de nærmeste konkurrentene.

Men snart kommer også BMW X3 til å blande seg inn. Da begynner det å bli mange om beinet, også i dette segmentet.

Prisen på nye GLC 350e og nye X3 e er ikke klare enda. Men Volvo XC60 T8 er faktisk betydelig dyrere enn Q5 i startpris. Og selv om innstegsmodellen her har 390 hk (kun Polestar-utgaven har 415 hk) – er Audien raskere fra 0-100 km/t.

Det er god bakseteplass, og vinkelen på ryggen kan justeres.

Vil naboen bli imponert?

Ikke nødvendigvis. Skal du bli lagt merke til i denne, bør du spekke opp med litt friske farger og store felger. Friske farger synes vi uansett gjør seg for å live opp omgivelsene litt.

Hytte-ekspressen for deg med dårlig tid

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide ligger det inne over 8.000 anmeldelser gjort av norske bileiere. Les mer her.

Audi Q5 får i snitt 7,5 poeng av 10 - på de 34 omtalene som ligger inne. Men dette gjelder første generasjon Q5. Den nye er det fortsatt ingen som har skrevet om. Hvis du eier en ny Q5, fortell gjerne hva du synes her. Det er fort gjort!

Audi kommer til å blande seg inn i kampen om kundene med sin ladbare Q5.

Broom mener

Audi Q5 blir ikke best i klassens på rekkevidde. Men 50 kilometer er bra, likevel. Særlig siden vi enkelt klarer å gjenskape den i virkeligheten (igjen: vi har ikke testet den på vinterstid).

Det som blir spennende for Audi, er så hvordan markedet blir med de ladbare-, tyske konkurrentene på plass. Enn så lenge har de et lite forsprang, og det må de selvsagt forsøke å bruke så godt de kan.

Q5 55e er en bil som kan gi et Q5 et comeback hjemme i Norge.

Tok av som ladbar hybrid – nå blir den ny

Audi Q5 55 TFSI e Motor: Ladbar hybrid, el (143 hk) + bensin (252 hk) Effekt: 367 hk / 0-100 km/t: 5,3 sek. Toppfart: 239 km/t Bagasjerom: 465 liter Lengde x bredde x høyde: 466 x 190 x166 cm Vekt: 2.150 kg Maks hengervekt: 1.750 kg Pris fra: 663.900 kroner Pris testbil: 870.000 kroner

Visste du at?

– I bruktmarkedet kan du nå få første generasjon Audi Q5 til under 100.000 kroner!

– Audi har en topputgave av Q5 som heter SQ5, og som har en råsterk bensinmotor på 354 hk

– Audi Q5 40 TDI, med 163, er bare 40.000 kroner rimeligere enn den ladbare modellen - selv om den har 204 mindre!

Elbilen er egentlig dyrest – men ikke i Norge

Den markerte profilen langs skulderlinjen er det den største forskjellen fra forrige generasjon Q5.

Se video: Audi har flere spennende- og ladbare modeller på gang:

Slik gikk Audi fra raring til luksusbil