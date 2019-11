Rekkevidde er blitt et mantra for mange. Først og fremst gjelder det elbiler. Med diesel og bensinmotorer under panseret, var ikke rekkevidde så viktig. Man kom seg fram uansett – med massevis av bensinstasjoner langs veiene.

Nå har imidlertid elbilene kommet for fullt. Det siste året har de for alvor blitt bra representert også i SUV-segmentet. Rekkevidden begynner å bli god. Over 400 kilometer er blitt "minstekravet" til de beste modellene. Mens de beste nå noterer seg for rundt 600 kilometer.

For elbiler er rekkevidden viktig, fordi det tar mye lenger tid å fylle opp "tanken", enn med diesel og bensin.

Men fortsatt er det mange som sverger til diesel. Til tross for at politikere rundt om i hele verden snakker den ned, til tross for at man må betale blodpris per liter, til tross for at man må punge ut ekstra bompenger, til tross for at man risikerer å bli stengt ute fra en del av de større byene, både i Norge og utlandet, til tross for at miljøbevisste ser stygt på deg når du starter opp.

Hvorfor er det sånn? Kanskje en uke bak rattet på Alfa Romeo Stelvio – med 210 hesters dieselmotor kan gi svaret:

Vi har testet verdens raskeste SUV – i Dubai!

Interiøret ser lekkert ut – men byr ikke helt på samme kvalitetsfølelse som de tyske premiumbil-produsentene.

Lekker

Testbilen er en av de lekreste SUVene på markedet. Da Alfa Romeo endelig kastet seg på i SUV-segmentet – gjorde de det nemlig skikkelig.

Den har vært på markedet i noen år, allerede. Men snakk om å holde seg godt! Den tåler lett å kalles bilverdens svar på Jennifer Lopez.

Slik "vår" bil er spekket opp – med knallrød lakk, svarte felger, svarte lister rundt vinduene, røde bremsecalipre og mørke vinduer – er den ganske enkelt utsøkt å se på! Taklinjen med sin litt coupeaktige helling mot hekken – og to potente enderør på eksosanlegget setter prikken over i-en.

Designet alene kunne vært grunn god nok til å velge denne, framfor en el-SUV. Men tro ikke at Stelvio ikke har mer å by på – for det har den!

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: Her får du SUV i særklasse!

935 kilometer!

Her er altså bilen satt opp med en 2,2-liters firesylindret dieselmotor som yter 210 hk – og med bunnsolide 470 Nm dreiemoment.

Den er også det rene kunststykket. Til tross for at den har en høyreist bil med firehjulsdrift å dra på, som veier 1.750 kg, klarer den seg med offiselt forbruk på 0,48 l/mil. Det er et eksempel på hvor langt dieselmotorene har kommet.

De store girhendlene bak rattet er en fryd å bruke – og kjennes bunnsolide å holde i.

Når jeg trykker på startknappen med full tank, står det 935 kilometer rekkevidde på skjermen. 935! Smak på den, dere som skryter av elbil-rekkevidde på 400 kilometer.

Med den slags rekkevidde, blir det lenge mellom stoppene. Det kan vi skrive under på. Lange turer er dessuten en drøm i denne bilen. Den ligger komfortabelt på veien, har 50/50 vektfordeling og en herlig styrefølelse. Frasparket er godt nok for de fleste. 0-100 km/t tar for eksempel 6,6 sekunder.

Stelvio klarer også å trekke 2,3 tonn hengervekt. Ingen elbiler vi kjenner til på det norske markedet matcher det.

Siv Jensen: Tror ikke det er slutt på bensin- og dieselmotoren riktig ennå

Kunne vært en bestselger

Til vanlig bruk, er dette utvilsomt den motoren som Stelvio kommer best ut av med. Den gir nok fraspark – og et svært gunstig forbruk.

Maset om "dieselskam" (ikke et ord, sier du? Bare vent!) har blitt tonet litt ned etter hvert. Noe av forklaringen på det, er jo nettopp at testing av moderne dieselmotorer viser at utslippene er utrolig lave. Og slett ikke er egnet til å ta livet av hverken isbjørner eller astmatikere.

Man betaler følgelig for gamle synder, og hvordan dieselmotorene var for 10 år og mer siden. Det er synd.

Det er bra plass i Stelvio – både i baksetet og bagasjerommet.

Slik blir Alfa-tøffingen enda barskere

Verre med vinter

Men likevel er det vanskelig å tenke seg noe annet enn at dieselmotoren – som tross sine mange gode egenskaper – er på vikende front.

Det er lett å forestille seg overskriftene når vinteren kommer, og det blir aktuelt å stenge ute bilene fra de store byene igjen, på grunn av luftkvaliteten. Samfunnet har funnet sin syndebukk – og virker ikke interessert i å bytte den ut.

Politikerne har ikke råd til å ta nok en U-sving, selv om det kanskje ikke er en så latterlig tanke som man skulle tro.

Nå får du denne Alfa Romeoen for småpenger

Sorte lister, mørke ruter, sorte takrails og sorte felger står veldig godt til den knallrøde lakken på Alfa Romeo Stelvio.

Bommet med timingen

Mens vi kjører rundt i Stelvio, er det fort gjort å tenke på hva som hadde skjedd om denne bilen hadde kommet da dieselsalget i Norge var på topp. Alfa Romeo kunne risikert å ha en bestselger i stallen sin!

550 liters bagasjerom er helt greit i mellomstor-SUV-segmentet. Så den er praktisk også.

Menyhjul i stedet for touchskjerm er gull verdt! Like lett å bruke som BMW sitt system er det imidlertid ikke.

Det finnes noen småting å pirke på. Infotainmentsystemet er ikke helt på nivå med premiumbilene den måler seg mot: Oppløsningen er dårlig, skjermen er liten og skjermen mellom speedometer og turteller byr på få justeringsmuligheter. Her merkes det at Alfa Romeo er en liten bilprodusent.

Men vi klarer ikke å se at det skal være grunn god nok til å droppe den lekre totalpakken.

Derfor kan det være smart å kjøpe dieselbiler

Avgifter så det holder ...

Problemet til Alfa Romeo, og alle andre som forsøker å pushe dieselbiler, er selvsagt at det er en tung kamp å konkurrere på pris. Elbilene slipper avgifter, enn så lenge. Det gjør ikke Stelvio.

Her går minst 233.000 kroner per bil til staten. Avhengig av utstyr, kan den summen øke til over 300.000 kroner! Det betyr at du kan kjøpe en splitter ny Nissan Leaf, og ta med hele familien på en skikkelig lade-ferie, bare for pengene som er går i lomma til den norske stat.

Ganske sprøtt?!

Ikke ferdig, helt ennå?

Men likevel tviholder en del på dieselmotoren. Og det er vi glade for – om ikke annet fordi det betyr at vi får se en og annen Alfa Romeo Stelvio på veiene.

Dessuten er det nok ikke slik at avgiftsfritaket vil vare evig. Kanskje har dieselmotoren et rolle å spille, fortsatt. Den er i alle fall mye bedre enn sitt rykte!

Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTDM Motor: 2,2-liter diesel Effekt: 210 hk / 470 Nm 0-100 km/t: 6,6 sek Toppfart: 215 km/t Forbruk: 0,48 l/mil Bagasjerom: 525 liter Lengde x bredde x høyde: 468 x 190 x 167 cm Vekt: 1.659 kg Maks tilhengervekt: 2,3 tonn Pris fra: 693.900

– Mange bileiere har grunn til å føle seg lurt!

^

Se video: Derfor er det mange som sliter med å bestemme seg for hva slags bil de skal kjøpe:

Skandaler og utslipp førte til skifte i markedet