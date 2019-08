Se Mihajlović juble etter overtidsseieren mot SPAL.

I juli kom sjokkbeskjeden om at serberen hadde fått akutt leukemi. Den tidligere Lazio-forsvareren hadde nylig ledet Bologna til fornyet kontrakt i Serie A da kreften ble påvist.

– Det var et skikkelig slag å få nyheten. Jeg gråt i dagevis mens jeg så livet mitt passere foran øynene mine, sa 50-åringen på en pressekonferanse.

Siden har han gjennomgått en kraftig cellegiftskur. Men etter å ha tilbrakt 41 dager på sykehus var han overraskende på plass på sidelinjen da Bologna sesongdebuterte forrige helg borte mot Hellas Verona.

Mihajlović hadde lovet spillerne sine å lede dem i serieåpningen, og aktet ikke å bryte det løftet, til tross for at han fremdeles gjennomgikk cellegiftbehandling. Ifølge BBC skal han ha holdt seg oppdatert fra sykesengen gjennom å se direkteoverføringer fra treningene.

Serberen var blek og tydelig medtatt på sidelinjen, iført skyggelue og med et stort plaster på halsen. Kampen endte uavgjort og Mihajlović dro tilbake til sykehuset for mer behandling.

Vant lokalderby på overtid

Men torsdag var han tilbake på treningsfeltet før fredagens lokalderby mot SPAL.

– Jeg er ikke overrasket over å se ham her, for jeg ser ham hver dag på sykehuset, sa stedfortreder Morslav Tangjga.

SKRAL: Det var en tydelig medtatt Siniša Mihajlović som ledet laget i serieåpningen mot Hellas Verona. Foto: Filippo Venezia

– Han er vår eneste leder i krigen og han var ikke fornøyd med prestasjonen mot Verona, sa assistenttrener Emilo De Leo.

Og under fredagens kamp mot SPAL var Mihajlović igjen tilbake på sidelinjen. Det så lenge ut til å ebbe ut i et skuffende 0-0-resultat hjemme på Stadio Renato Dall'Ara, men på overtid dukket Roberto Soriano opp og stanget inn vinnermålet for guttene fra universitetsbyen. En tydelig lettet Siniša Mihajlović kunne slippe jubelen løs på sidelinjen.

Nå fortsetter kampen mot kreften for serberen. 50-åringen kan neppe være til stede på alle Bolognas kamper denne sesongen, men vil trolig dukke opp jevnt og trutt.

Ifølge Bologna-sykehuset Policlinico di Sant'Orsola, er serberen i generell god forfatning og har gjennomført første runde med cellegiftbehandling.

– Hans mulighet til å være til stede på kamp avhenger av hvilken fase av behandlingen han er i, sier sjefslege Michele Cavo ifølge nettstedet ANSA.

Og Mihajlović var klar i sin tale da han fikk diagnosen tilbake i juli:

– Jeg respekter sykdommen, jeg vil stå ansikt til ansikt med den, med fremskutt bryst, og se den inn i øynene, slik jeg alltid har gjort. Jeg kan ikke vente på å dra til sykehuset og begynne kampen. Kreften er aggressiv, men den er mulig å slå.