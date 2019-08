Dødsfallet bekreftes av familievennen Dan Watts, melder AP.

Så langt er få detaljer om stjernens dødsfall kjent, men Harper hadde kjempet mot kreft siden 2009.

Harper fikk sitt gjennombrudd i rollen som Rhoda Morgenstern i Mary Tyler Moore Show på 70-tallet. Senere fikk hun også sin egen spin-off-serie kalt «Rhoda».

Harper vant tre Emmy-priser på rad fra 1971 til 1973 for beste birolle for rollen som Rhoda i Mary Tyler Moore Show. Hun vant også en Emmy-pris for beste hovedrolle, samt en Golen Globe.

I tillegg til 70-talls-suksessen med Rhoda, har hun også hatt mindre roller i nyere serier som «That '70s Show», «The Simpsons», «Sex and the City», «Melrose Place» og «The Office».

Fansen hadde lenge fryktet nyheten om hennes bortgang. Da hun i 2013 først avslørte at hun hadde blitt diagnostisert med hjernekreft, sa hun at legene hadde gitt henne tre måneder å leve. Men Harper nektet å gi seg.

– Jeg dør ikke før jeg dør. Jeg lover at jeg ikke gjør det, sa hun i et intervju med NBC Today da.