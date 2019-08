Kennedy-drapsmann stukket ned i fengsel

SKUTT: Bobby Kennedy var på vei hjem etter å vunnet Demokratenes primærvalg i California 5. juni 1968 da han ble skutt og drept på et restaurantkjøkken i Los Angeles. Foto: Jack Harris

Mannen som for over 50 år siden drepte Robert F. Kennedy, er sendt til sykehus etter å ha blitt stukket ned i et fengsel i San Diego, ifølge nyhetsbyrået AP.