Det melder flere amerikanske medier tidlig lørdag morgen norsk tid. Hendelsen fant sted under en fotballkamp mellom to skoler på Ladd-Peebles Stadium.

De fleste av de skadde er mellom 15 og 18 år. Fem personer er rapportert å være svært alvorlig skadet, men ikke livstruende.



– Vi har pågrepet to personer, men vi vet ikke om de er ansvarlige. Vi avhører dem nå, sier politisjef Lawrence Battiste i Mobile.

Vitner flere medier har snakket med sier at skyteepisoden fant sted i forbindelse med en slåsskamp på tribunen, og at det skjedde etter at kampen var ferdig.

Saken oppdateres.