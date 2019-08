Martin Ødegaard kritisk til VAR etter sitt første tap med Real Sociedad

Athletic - Real Sociedad 2-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Martin Ødegaard gikk på sitt første tap som Real Sociedad-spiller da det ble 0-2 for erkerival Athletic på San Memés fredag.

Ødegaard og gjestene fra San Sebastián var blodfattige og tannløse i første omgang, men hevet seg etter pause, men klarte ikke å få uttelling. De hadde en ball i mål, men etter bruk av VAR ble scoringen annullert.

Nordmannen var kritisk til bruken av VAR. I to situasjoner ble det brukt flere minutter.

– VAR er ikke minst beste venn. Det er håpløst å stå i fem minutter og vente på situasjonen, og så går det mot deg begge gangene. Det er tøft mentalt. Det styrker ikke min tro på VAR, sier Ødegaard til TV 2.

Det var Ødegaards første baskerderby som Real Sociedad-spiller.

– Det var kult, bortsett fra resultatet og førsteomgangen, der vi ikke var gode nok. Det var en bra opplevelse, men det var selvfølgelig ikke resultatet vi håpet på. De tok oss og presset hardt i første omgang. Vi kjempet oss inn i det og gjorde en bra andreomgang, men det holdt ikke, sier Ødegaard.

Lagerbäck: – Han var den mest aktive

Norges landslagssjef så kampen og likte mye av det han fikk se av sin elev.

– Han var den mest aktive av Real Sociedad-spillerne. Vi skal ikke rose ham opp i skyene etter en sånn kamp, men han forsøkte hele tiden og hadde ballen relativt mye. Så dro Athletic seg litt tilbake og kontrollerte siste tredjedel i motsetning av noen få tilfeller. Det var klart godkjent innsats, spesielt i andre omgang, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen likte også mye av det han fikk se:

Ødegaard med nok en godkjent kamp i La Liga. Langt mer dominerende i sine to første kamper, men også i kveld ser vi at han er mer enn god nok for dette nivået. Tatt store steg fysisk.



Bare å glede seg til fortsettelsen, og med Martin i storform skal Sverige passe seg neste helg! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 30, 2019

Iñaki Williams sendte vertene i ledelsen etter elleve minutters spill da han styrte inn Ander Capas innlegg.

Ti minutter senere trodde Real Sociedad at de skulle få muligheten til å utligne da dommeren dømte straffespark etter at Joseba Zaldúa gikk i bakken i en duell med Iñigo Córdoba, men etter bruk av VAR ble dødballen omgjort til et frispark nede ved dødlinjen like utenfor 16-meteren.

Snaut en halvtime inn i kampen doblet Raúl García ledelsen med et fint skudd fra om lag 18 meter, men Miguel Ángel Moyà kunne kanskje gjort mer for å avverge scoringen.

Styrte andre omgang

Midtveis i andre omgang kom en ny VAR-situasjon. Martin Ødegaard slo et frispark inn i Atheltic-boksen. Ballen endte hos innbytter Alexander Isak, som trodde han hadde satt inn sitt første La Liga-mål, men etter bruk av video ble svenskens få centimetere på feil side avslørt og målet ble annullert.