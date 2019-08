– Min klient erkjenner at han utøvde vold mot ekskjæresten, men han avviser bestemt at han forsøkte å drepe henne, sier 25-åringens forsvarer, advokat Anne Kroken, til Stavanger Aftenblad.

Politiet fikk melding om voldshendelsen like etter klokken 11.30 fredag 21. juni.



Informasjon i meldingen gjorde at politiet valgte å bevæpne seg. Politiet fant både 25-åringen og den fornærmede kvinnen i boligen på Buøy.



Begge ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus.

Innsatsleder Runar Heggen opplyste den gang at begge er av utenlandsk opprinnelse og at den ene er bosatt på adressen hvor voldshendelsen fant sted.

Tre dager etter hendelsen ble 25-åringen varetektsfengslet første gang. Han var da siktet for kroppskrenkelse. I slutten av juli ble siktelsen utvidet til å gjelde drapsforsøk og trusler, noe han nekter straffskyld for. Han har ifølge avisen erkjent at han gjentatte ganger slo sin tidligere kjæreste.

Mannen ble fredag varetektsfengslet i fire nye uker.

