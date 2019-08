Etter det TV 2 Sporten erfarer har Mohamed Elyounoussi vært i Glasgow på medisinsk test i forbindelse med en overgang til Celtic.

Elyounoussi går på lån fra Southampton.

Southampton hentet Elyounoussi fra Basel i fjor sommer, men nordmannen slet med skader og spilletid. Han fikk bare 19 kamper for Premier League-klubben forrige sesong.

I den norske landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige neste uke er ikke Elyounoussi med som følge av lite spilletid. 25-åringen har ikke vært i kamptroppen i sesonginnledningen.

– For hans del er det helt avgjørende å gå et sted han får spilletid, og i så måte vil Celtic være et godt valg. Han kommer til å få mye spilletid på et lag som styrer kampene i Skottland og som skal ut i Europaligaen. Det virker som en fornuftig overgang, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han har vært altfor langt nede i fryseboksen, så det er veldig gledelig et en av Norges beste spiller ser ut til å komme seg til Glasgow, fortsetter han.

Ifølge VG har også Besiktas, Celta Vigo, Sevilla, Leeds, Middlesbrough og Werder Bremen vært ute etter «Moi» i løpet av sommeren.

Etter tre serierunder topper Celtic skotsk Premier League på bedre målforskjell enn Rangers, som er motstander i sesongens første «Old Firm» søndag. Glasgow-klubben møter Lazio, Rennes og Cluj denne høsten.

Elyounoussi blir lagkamerat med Kristoffer Vassbakk Ajer i Celtic.