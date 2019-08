Odd - Bodø/Glimt 3-1

Odd vant omsider igjen etter tre uavgjorte kamper da Bodø/Glimt gjestet Skien.

– Odd vant fortjent, og dette er noe av det beste og mest solide Odd har prestert denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Fredrik Nordkvelle var kampens store spiller med sine to scoringer, mens Espen Ruud scoret ett. Ulrik Saltnes scoret Glimts mål.

– Nordkvelle viste hvor god han kan være. Spesielt det andre målet han scorer er det høy klasse over, mener Jesper Mathisen.

Med seieren er Odd på tredjeplass kun fire poeng bak Bodø/Glimt på toppen av tabellen. Molde er nummer to med to poeng opp til Glimt med én kamp mindre spilt.

Mål skulle vært annullert

Odd var klart best fra start, og i det ellevte spilleminutt tok telemarkingene ledelsen. Fredrik Nordkvelle prøvde lykken fra 25 meter, og skuddet gikk via Vegard Bergan og gikk i en perfekt forbi over Glimt-keeper Ricardo Friedrich.

Drøyt ti minutter senere doblet Espen Ruud ledelsen da han møtte Elabasan Rashanis innlegg og styrte inn 2-0. Målet skulle imidlertid vært annullert.

– Odds 2-0-scoring skulle aldri vært godkjent, og det er veldig svakt av assistentdommer at han ikke drømmer offside på Espen Ruud i den situasjonen, sier Mathisen.

Etter 2-0-målet tok Bodø/Glimt mer over, men de slet med å skape store sjanser. Like før pause hadde Ulrik Saltnes en stor mulighet, men forsøket gikk like ovenfor.

Svakt punkt hos Glimt

Andre omgang var bare noen minutter gammel da Saltnes lyktes bedre. Philip Zinckernagel spilte Saltnes gjennom etter glitrende forarbeid. Alene med Sondre Rossbach gjorde Saltnes alt riktig og reduserte til 1-2.

Reduseringen skapte ikke noe stormløp mot Rossback og Odd-målet. Ti minutter før slutt var det i stedet Nordkvelle som skulle stå for kveldens prestasjon. Midtbanespilleren dro seg inn fra venstre og satte en strålende avslutning opp i krysset til 3-1, som også ble sluttresultatet.

– Bodø/Glimts offensive spillere manglet det siste lille i de avgjørende situasjonene, og så slapp Bodø/Glimt-forsvaret Odd altfor enkelt til på målene. Det var ikke noe hyggelig gjensyn med sin gamle hjemmebane for Vegard Bergan, og der har trener Kjetil Knutsen sitt svake punkt i dette laget, mener Mathisen.