Debatten om stemmerett er unik, i hvert fall i Norge. Norske ungdommer engasjerer seg mer og mer i samfunnet. Jeg har lenge diskutert, debattert og prøvd å tilegne meg kunnskap om temaet. Som 18-åring og generelt bare en som engasjerer seg i samfunnet, er jeg opptatt av at unge mennesker får sagt sine meninger og blir hørt på.

I ungdomstiden bruker man tiden på å finne sine egne verdier, man bryter ofte med tradisjonelle tankeganger, gjerne familiens, og finner sine egne holdninger, sine egne verdier, og hvem man vil være i tiden framover.

Jeg er enig i at det er viktig, men i stedet for å gi gullseddelen, altså stemmeseddelen, til 16-åringer, vil jeg heller vri om debatten.

I mitt Norge har ikke 16-åringer stemmerett, fordi:

I mitt Norge skal 16-åringer gå på skole, være med venner, og ha en god, spennende og gøy ungdomstid. Misforstå meg rett, mange 16-åringer har god kunnskap om politikk og samfunnet. Men det er viktig å både vite og forstå at de aller fleste 16-åringer ikke vet hva for eksempel avgifter for avfallshåndtering er. At man betaler avgift for å kaste søppelet, og at man med penger fra egen lommebok betaler ikke bare for å kjøpe bolig, men også å eie den.

Ungdom bryr seg ikke om formueskatten senkes eller økes, eller om bompengene øker eller senkes, eller om avfallshåndteringsavgifter blir mindre eller større. 16-åringer flest eier ikke egen bil, eier ikke egen bolig, de verken jobber eller driver eget selskap, eller pendler mellom Moss og Oslo. Ungdom er ikke på et tidspunkt i livet der politikk er noe man skal eller bør tenke mye på.

Mitt poeng er at skolen heller bør få mer ansvar. Ungdom bør lære mer om samfunnet, lære enda mer om politikk, og lære om det å klare seg som et voksent menneske. Jeg tror løsningen på problemstillingen er mer læring om demokrati, mer kunnskap i skolen om at alt påvirker - stort som smått - og at politikk handler om muligheter, ansvar, verdier og plikter.

Jeg tror heller ikke det er sånn at alle 20-, 40- eller 60-åringer vet om alt dette. Men for meg er det viktig å finne nøkkelen til hvordan politisk engasjement kan fortsette å øke, slik at når man som myndig 18-åring kan stemme, så vet man mer.

Nøkkelen til økt politisk engasjement blant ungdommen ligger i å lære, ikke å bruke kunnskap man verken skal og kanskje ikke har som 16-åring. Derfor sier jeg nei til stemmerett til 16-åringer.