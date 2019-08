Rausing døde fredag i sitt hjem i England, opplyser familien.

Emballasje-bedriften Tetra-Pak ble grunnlagt av Rausings foreldre i 1944. Hans Rausing og broren Gad arvet bedriften i 1983 da faren deres døde. Omtrent samtidig flyttet Hans Rausing til Storbritannia for å unngå svenske skatter.

I 1995 solgte han sin andel av virksomheten til broren Gad, noe han ifølge tidsskriftet Forbes fikk sju milliarder dollar for. I forbindelse med salget skiftet virksomheten navn til Tetra Laval.

Rausing-familien regnes som en av Sveriges og Storbritannias rikeste familier. Familiens samlede formue er av Forbes anslått til 12 milliarder dollar, om lag 108 milliarder kroner.

Rausing-familien har stort sett holdt en svært lav profil i offentligheten. Unntaket er Hans' sønn Hans Kristian Rausing (56), som har stått i sentrum av en rekke narkotikaskandaler.

Det vakte også stor oppsikt da Hans Kristian i 2012 lot sin kone Eva Rausing ligge død i deres luksushjem i London i to måneder. Han ble senere dømt til ti måneders betinget fengsel for å ha forhindret at hun ble gravlagt.

