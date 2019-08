Rosenborg henter midtbanespilleren Ifeanyi Mathew (22) fra Lillestrøm.

Etter det TV 2 erfarer er det kun detaljer som gjenstår før nigerianeren blir presentert på Lerkendal.

– Mathew har vært meget god på trening for LSK den siste måneden, så han skal være i god form, og det vil være en spiller Rosenborg kommer til å få bruk for allerede i de kampene som skal spilles denne høsten. På sitt beste er han meget god både defensivt og offensivt, og dette er en spillere Rosenborg har prøvd å få tak i flere ganger de siste årene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Da TV 2 møtte Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug i Monaco fredag, gikk hun langt i å antyde at det kommer til å skje endringer i Rosenborg-troppen på tampen av overgangsvinduet.



– Vi får se da. Det pleier jo å skje ting i løpet av de siste dagene i overgangsvinduet, sa hun og gliste lurt.



Spilte i Tyrkia

I januar ble Mathew lånt ut til Osmanlispor, men den tyrkiske klubben hadde ikke råd til å løse ut kjøpsopsjonen.

Tidligere i sommer ga likevel hans agent Emefie Aneke Atta uttrykk for at det var uaktuelt å fortsette karrièren i Norge.

– Han vil ikke til norsk fotball, så målet er å fortsette i utlandet. Det er flere forespørsler og det er litt interesse. Nå venter vi på at ting blir mer konkret, sa Atta til TV 2.

Endret mening

Ifølge Romerikes Blad var RBK og LSK enige om en overgang på over ti millioner kroner i januar, men den gang takket Mathew nei og endte i stedet opp i Tyrkia.

Etter det TV 2 erfarer nektet 22-åringen også å signere for trønderne tidligere i sommer, men nå har pipa fått en annen lyd.

– Jeg har hele tiden sagt at Rosenborg er en god klubb. Utgangspunktet har vært at jeg ikke har ønsket å gå til en annen norsk klubb, men jeg ser annerledes på det nå. Jeg er åpen for å gå til Rosenborg om de er interessert, sa han til Romerikes Blad tidligere denne uken.

Mathew har trent for fullt med LSK den siste måneden, men har ikke spilt. Kontrakten hans med Lillestrøm går ut 31. juli 2020.