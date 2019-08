Visepresidenten i Norsk pokerforbud, Pål Skønberg Løvik, gikk «all in» og fridde til sin kjæreste Natalie Sæther på direkten.

– Jeg ble tatt på sengen. Nei, jeg er helt satt ut, sier en tydelig målløs og rørt Sæther.

Nøye planlagt

Det er fem år siden paret møttes, og naturligvis skjedde det første møte under NM i poker. Nå følte Skønberg Løvik at tiden var moden for det neste steget.

– Det er noe jeg har tenkt på lenge, og alt har egentlig falt på plass til siste dagene. Jeg hadde også en fin plan om hva jeg skulle si, men det glemte jeg, sier han, før hans kommende kone bryter inn:

– Du trengte ikke si noe. Jeg vet det.

Midt under spillet valgte Skønberg Løvik å dytte alle sjetongene på bordet. På toppen hadde han plassert en giftering.

– Jeg har aldri vært så nervøs i hele mitt liv. Det er den viktigste potten jeg har vært i, og jeg er glad hun synte, ler Skønberg Løvik.

– Midt i blinken

Det ble full jubel i rommet da Sæther ga Skønberg Løvik sitt ja – og da klarte heller ikke hovedpersonen å holde tårene tilbake.

– Jeg hadde aldri forventet dette. Han var ivrig med «stacken», og jeg følte at det var noe muffens, men jeg trodde det skulle være stillere rundt oss når han skulle fri. Men det var midt i blinken, smiler en tydelig rørt Sæther, og fortsetter:

– Og ringen! Det var så fin. Akkurat som jeg skulle valgt den selv. Dette var perfekt.