En 27 år gammel kvinne meldte inn samlivsbrudd til Nav og fikk dermed utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg da hun ble aleneforsørger for datteren.

Den 27 år gamle kvinnen og den 26 år gamle mannen signerte og sendte inn erklæring om samlivsbrudd, men på sosiale medier så det absolutt ikke ut som om forholdet var slutt.

På Facebook postet de bilder av at de forlovet seg, samt at de reiste flere ganger til Syden sammen.

Nå er bedrageriet deres avslørt.

Det var BA som omtalte saken først.

Aleneomsorg

I forrige uke måtte de to møte i Bergen tingrett.

I politiavhør har kvinnen erkjent delvis straffskyld for grovt uaktsomt trygdebedrageri, men i retten erkjente hun ikke straffskyld.

Hennes 27 år gamle kjæreste møtte ikke opp i retten, men hans forsvarer la ned påstand om frifinnelse.

Retten fant det hevet over enhver tvil at den 27 år gamle kvinnen forledet Nav til å tro at hun har hatt omsorgen for datteren alene, uten å opplyse om at hun har bodd med og hatt et kjæresteforhold til barnets far hele tiden.

Forledet Nav

Retten mener også at det er bevist at hun har forledet Nav til å utbetale henne urettmessig 205.000 kroner og at hun har forledet Nav med hensikt å tjene på det.

Den 27-år gamle kvinnen hevdet i retten at hun ikke kjente til reglene, men dette festet ikke retten lit til.

Kvinnen fikk strafferabatt fordi saken har ligget lenge.

Bergen tingrett dømte 27-åringen til 60 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Hennes 26 år gamle kjæreste ble frifunnet.

Kvinnen er domfelt to ganger tidligere, blant annet for vold mot offentlig tjenesteperson.