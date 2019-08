Fra klubbløs til helt: – Jeg kjente det langt inn i magen

Liverpool (TV 2): Inne i noe som ligner på en botanisk hage, møter Adrián en håndfull journalister. Han har valgt stedet selv. Kanskje det nærmeste man kommer hjembyen hans, Sevilla, i Liverpool?

– Ja, vi trenger litt solskinn og 41 grader. Dette er en nydelig plass, smiler Liverpools nye keeper mens han ser seg rundt i glasskuppelen stappet med eksotiske planter og blomster.

Adrián virker veldig avslappet og jordnær. Rett og slett en glad fyr. Med seg til intervjuet har han tatt med seg sine to sønner Enzo (3) og Eric (2). De leker på et gigantisk sjakkbrett utenfor mens pappaen forteller om sommeren som har vært. Den har mildt sagt vært fylt av kontraster etter at han og West Ham gikk hver til sitt etter forrige Premier League sesong.

– Det var en rar og annerledes sommer. Man kjenner det i magen, usikkerheten rundt hva som skjer videre. Hvilke klubb skal jeg spille for? Hvilke by skal jeg flytte til? Men jeg visste at jeg måtte være klar for det som måtte komme. Så i starten av juli trente jeg alene sammen med noen venner og keepertreneren min utenfor Sevilla for å holde meg fit, forteller Adrián.

Fra klubbløs til helt

Overgangsvinduet i England nærmet seg slutten. Simon Mignolet dro fra Merseyside til Club Brugge, og Liverpool trengte en ny andrekeeper i stallen bak Allison. Valget falt på Adrián.

Debuten kom raskere enn noen hadde trodd. Allerede i første serierunde i Premier League mot Norwich måtte Allison ut med skade. På benken satt en 32 år gammel spanjol som ikke hadde spilt en tellende kamp for West Ham siden januar i år.

– Man ønsker aldri å se lagkameratene sine skadet, men det skjedde med Allison, det er sånn fotballen er. Da jeg satt på benken tenkte jeg bare at «dette er mitt øyeblikk». Den mottakelsen jeg fikk fra The Kop og resten av Anfield da jeg entret banen var helt fantastisk. Noe jeg kommer til å huske for resten av livet, smiler spanjolen.

Tok med trofeet til sengs



SuperCupen mellom Liverpool og Chelsea bød på et nytt høydepunkt for Adrián. Han ble helten da han reddet forsøket fra Tammy Abraham i straffesparkkonkurransen, en bedre start kunne han knapt ha fått i sin nye klubb.

– Jeg husker at vi satt rundt middagsbordet etter finalen og feiret. Så kikket James Milner og Jordan Henderson på pokalen og spurte om jeg ikke ville ta den med til sengs den kveld. Jeg svarte «Hvorfor ikke?» Det var mitt første trofé med Liverpool, så å kunne ta den med opp på rommet og ha den ved siden av meg i sengen om natten var en herlig følelse.