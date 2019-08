Se poker-NM direkte på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Flere profiler er med under årets Norgesmesterskap i poker på Stokke, blant dem en meget offensiv Frank Løke.

– Det går veldig bra. Jeg sitter på cirka 240.000 chips nå, og det er før jeg har fått bra kort. Men «I don´t play the cards, I play the players», så jeg har kontroll, sier en sedvanlig selvsikker Løke.

– Leker meg

Den tidligere håndballprofilen er med i hovedturneringen under årets NM, der han deltar for tredje gang.

– Jeg vet at alt jeg tar i blir til gull, så dette kan bare gå en vei. Jeg leker med det bordet jeg sitter på nå, så jeg ligger bra an, sier han, og fortsetter:

– Men jeg er absolutt ikke overrasket over at jeg leker meg, og jeg blir heller ikke overrasket om jeg er chipleader når dagen er over. I alle fall topp fem.

Store planer

Og skal man tro Løke, er han helt avhengig av å ta seg langt i årets NM. Han skal nemlig på en liten fjelltur.

– Jeg skal på Mount Everest i 2020, og jeg trenger over 400 000 kroner. Så da er det bare å komme seg til den plasseringen som gir så mye, forklarer han.

Løke er naturligvis ikke i tvil om at han klarer å nå det målet.

– Jeg må på et finalebord, eller kanskje på pallen, men når jeg ser rundt meg her så er det ingenting som skremmer meg, ler den frittalende 39-åringen.