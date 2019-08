Etter triumfen er Movistar-kapteinen bare 16 sekunder bak colombianeren Miguel Ángel López, som erobret den røde ledertrøya fra sjanseløse Dylan Teuns.

Primoz Roglic, som fulgte Valverde helt til mål uten å kunne fravriste ham seieren, er på 2. plass seks sekunder bak lederen, mens Valverde klatret til 3. plass.

Roglic, López og Valverdes lagkamerat Nairo Quintana hadde et forsprang i den siste svært bratte bakken med inntil 25 prosent stigning. Quintana rykket gang etter gang, men greide ikke å riste av de to andre. Da valgte han i stedet å vente på sin kaptein Valverde, som viste klasse da han avgjorde kampen om etappeseier.

Etappen ble preget av et tidlig brudd. En etter en falt rytterne i bruddet av, og til slutt var bare Sergio Henao og Philippe Gilbert igjen. López' Astana-lag tok den største jobben med å hente dem inn, og fire kilometer før mål var bruddet historie.

Det endte med et oppgjør mellom fire av de sterkeste klatrerne i feltet. López og Quintana ble begge hektet av med seks sekunder helt mot slutten, men López kan trøste med at han for tredje gang erobret den røde ledertrøya.

Carl Fredrik Hagen i Lotto Soudal var beste nordmann på 26. plass, slått med akkurat fem minutter. Han er på en sterk 22. plass i sammendraget, vel ti minutter bak lederen.

Teuns, som syklet i ledertrøya fredag, slet seg for øvrig til mål på 42. plass, hele 9.46 minutt etter at Valverde jublet for etappeseier.

