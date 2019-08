De er sjeldent i begivenhetens sentrum, men uten dem er det umulig å gjennomføre en poker-turnering. Vi snakker selvfølgelig om dealerne.

– Det er en veldig artig jobb. Det er gøy å være i miljøet, møte nye mennesker og se at det kåres nye mestere, sier Tonje Skjærvik.

Landets eneste

45-åringen er den eneste fra vårt ganske land som lever av å være dealer, en jobb hun har hatt de siste 12 årene.

– For min del startet det med casinobransjen. Jeg har jobbet på båt og på eventer over hele verden, forklarer Skjærvik, og fortsetter.

– Jeg har vært med i NM fem ganger i Norge og fem ganger i utlandet. I tillegg har jeg dealet i European Poker Tour og på Bahamas, for å nevne noen, smiler hun.

I Norge er det som nevnt kun Skjærvik som lever av å dele kort, og hun tror årsaken til det er enkel.

– Jeg tror folk i Norge har mer lyst til å spille enn å deale. Selv er jeg ikke en god pokerspiller. Jeg er over snittet god til å deale, men å spille har jeg ikke tålmodighet til, ler hun.

Krevende

For å jobbe som dealer holder det ikke med å bare kunne spillet, i følge 45-åringen må man også ha evnen til å lese folk.

– Som dealer jobber man veldig teknisk. Jeg følger med på spillet på en annen måte enn det spillerne tror. Jeg ser at prosedyrer bli fulgt, at kortene ligger rett og jeg lytter til spillerne, slik at ingen snakker i kortene, forklarer hun.

Ofte jobber en dealer på flere bord samtidig, og man må være forberedt på lange dager.

– Det hender at det jobbes 16-17 timer i strekk. Det er normalt å sitte lenge, så derfor er det viktig å klare å være fokusert over tid. Det er krevende, sier Skjærvik, og fortsetter:

– Men ofte jobber man gjerne når man er på eventer. Da er det ganske mye jobbing i en kort periode, men så har man en del fri igjen etterpå.

Et høydepunkt

Akkurat nå dealer Skjærvik i sitt tiende NM, og hun innrømmer at arrangementet er en av hennes favoritter.

– For meg så er NM et høydepunkt. Jeg hadde ikke sett det for meg da jeg var liten, at jeg skulle få være med i et NM når jeg ble stor, så det er helt fantastisk. Det er utrolig artig at vi har fått til dette her i Norge, sier Skjærvik.

Når Skjærvik skal forklare hvorfor akkurat NM har blitt en favoritt-turnering, trenger hun nok en gang fram miljøet.

– Folkene er så trivelig, og jeg kjenner så mange. Det er over 100 bord i salen her, og jeg har bare sittet ved ett bord der jeg ikke kjenner noen. Det sier sitt, avslutter Skjærvik, før hun haster tilbake til pokerbordet.