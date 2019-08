Bane Nor under press for å kutte sommerstenging

– Vi må se på hvordan vi kan slippe å stenge togtrafikken om sommeren lenger enn høyst nødvendig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) etter å ha innkalt til togtoppmøte i Samferdselsdepartementet fredag.

Bakgrunnen var nok en sommer der Bane Nor stengte jernbanelinjene for å oppgradere infrastrukturen i Oslo-området. Passasjerene var likevel ikke forskånet for nye forsinkelser og innstillinger da togene startet opp igjen i august. En feil på sikringssystemet som har skapt store problemer på Østfoldbanen, ble funnet og rettet først fredag. Styrtregn og lynnedslag førte til ytterligere togkaos torsdag og satte problemene på spissen.

– Jeg vil beklage overfor dem som sto på perrongen i går. Det var en ekstrem situasjon. Men vi må forbedre oppetiden på infrastrukturen vår i stort, understreket samferdselsministeren.

Han har bedt Bane Nor, som har ansvar for infrastrukturen, Vy, som kjører togene i Oslo-området, og Jernbanedirektoratet, som skal ha overoppsyn med det hele, evaluere sommerstengingen.

Effektivt nok?

Aftenposten har blant annet stilt spørsmål ved om de seks ukene da mye av togtrafikken rundt Oslo var stengt, ble brukt godt nok. Det er ikke samferdselsministeren helt sikker på.

– Aktørene mener selv at svaret er ja. Jeg vil avvente med å konkludere til jeg har sett evalueringen, sier Dale til NTB.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil også ha klarere svar på dette spørsmålet.

– Hva bruker vi sommeren til? Bruker vi tiden godt nok, og får vi effekt av det? Syresten er om vi har råd til å ta så mye tid fra kundene, sier Slotsvik til NTB.

Eksterne konsulenter vil bli satt til å undersøke saken. Slotsvik håper passasjerene alt fra neste sommer vil merke forbedringer. På sikt er hennes drøm å unngå lange perioder uten togtilbud på sommeren.

– Tør ikke gjøre mer

Bane Nor-direktør Gorm Frimannslund mener de har brukt tiden effektivt. Han mener det kan være risikabelt å gjøre for mange endringer i sikringssystemene samtidig.

– Vi tør ikke legge inn vesentlig mer aktivitet enn det vi har lagt inn. Vi mener vi har utnyttet det bra, sier han til NTB.

Nødvendig opprusting og utbygging er årsaken til at jernbanen i Oslo-området har vært sommerstengt det siste tiåret, og Bane Nor har varslet sommerstenging i ti år til. Gjengangeren Lieråstunnelen mellom Asker og Drammen skal utbedres også neste år. Follobanen er under bygging og skal åpnes i 2022. Deretter er planen å gå løs på Drammen stasjon fra 2022. Et nytt signalsystem skal også på plass.