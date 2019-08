Pukkellaksen har invadert de store lakseelvene i Finnmark. Nå har denne beryktede fisken også inntatt hovedstaden.

Rett overfor Storgata fikk Mats Fossum en pukkellaks som veide 0,6 kilo fredag.

Den er lett gjenkjennelig da den har svart tunge og prikker på halen. Fisken Mats dro opp hadde akkurat gytt. På halen hadde den sår etter å ha gravd grop til rognen.

Svartelista

Mats filmet også to andre pukkellaks ute i elva, noe som betyr at rognen sannsynligvis har blitt befruktet. Dermed er det mye som tyder på at pukkellaksen gyter i Akerselva.

Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) har registrert hundre laks og sjøørret gjennom laksetrappa ved Vulkan i Oslo i år Én av disse var pukkellaks. De oppfordrer nå folk om å avlive pukkellaksen og melde fra til OFA når de får slike på kroken.

– Denne fisken er svartelistet, og vi vil ikke ha den i elva, sier daglig leder i OFA, Finn Hungerholdt.

– Kan den fortrenge villaksen?

– Foreløbig er det få pukkellaks, men vi avventer situasjonen, og håper at det ikke kommer store mengder, sier Hungerholdt til TV 2.

Spiser pukkellaksen

Ertan Bylov Jansen fikk en sjøørret på 1,5 kilo på torsdag. Han blir svært overrasket da vi møter han på fredag og forteller at det er fisket pukkellaks i elva.

– Oi, den skal ikke være her, sier han til TV 2.

– Hva tenker du om at den har kommet hit til Oslo?

– Nei, den må vi bli kvitt. Vi kan ikke la Akerselva bli forurensa av denne fisketypen. Jeg håper at OFA gjør det de kan for å renske elva for denne fisken, sier han til TV 2.

Mats Fossum sier til TV 2 at han skal spise pukkellaksen. Men han håper at den neste fisken han fanger i elva er en vanlig norsk villaks. Og at det ikke blir vanlig med pukkellaks i Akerselva.