Overgrepssaker blant barn under 16 år har de siste fem årene økt med 160 prosent, ifølge politiets straffesaksregister.

– Vi har en historisk sjanse nå til å avdekke mørketallene som har vært der tidligere, i tillegg til nye pedofile som kommer til, sier justisminister Jøran Kallmyr til TV 2.

Hver dag laster tusenvis av nordmenn ned overgrepsmateriale fra Asia. Noen bestiller også direktesendte seksuelle overgrep av asiatiske barn via videolink.

– Flere vil bli tatt

TV 2 har gjennom en rekke reportasjer avdekket at stadig flere nordmenn reiser til Asia for å begå seksuelle overgrep mot fattige barn.

– Det er norske pedofile som reiser både til Filippinene og Thailand, det har de gjort i mange år, sier Kallmyr til TV 2 og legger til:

– Dette er en ting vi blir nødt til å få stopp på. Det kan ikke være slik at de skal kunne gjøre disse overgrepene i utlandet, og så gå ustraffet for det.

Nå trapper myndigheten opp kampen mot norske overgripere ved å opprette en såkalt liaison-stilling på Filippinene. Det innebærer at en norsk politimann skal ansettes og utplasseres permanent på Filippinene for å jakte på norske og nordiske pedofile.

– Norske pedofile skal være klar over at vi kommer til å ha en mye større sjanse til å ta dem, sier justisministeren til TV 2.

Norsk politimann utplasseres

Utlysningen av stillingen er rett rundt hjørnet og skal etter planen være operativ på Filippinene i starten av neste år, med Kripos som fagansvarlig.

Selve stillingen skal formelt ligge under Utenriksdepartementet.

– Ved å ha en person stasjonert der, som kan tilrettelegge slik at vi har god kontakt med myndighetene der og bedre samarbeidet, vil øke risikoen for å bli tatt. Det håper vi skal være forebyggende, sier sjefen for Kripos, Ketil Haukaas, til TV 2

– Så nå vil flere norske pedofile bli straffeforfulgt?

– Ja, det tror vi absolutt. Det er hele hensikten med stillingen, sier han.