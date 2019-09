Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Er det noe problem å kjøpe en Audi A7 3.0 TDI 2011 som har gått 200.000 km?

Den har hatt jevnlig service og byttet slitedeler.

Benny svarer:

Takk for godt spørsmål. Dette er det nok flere enn deg som lurer på.

Jeg har selv ofte kjøpt biler som har gått langt. Hadde til og med en tidligere taxi som hadde gått over 600.000 kilometer da jeg kjøpte den. Den hadde jeg i to problemfrie år – og solgte for det samme som jeg ga for den.

Akkurat nå har jeg blant annet en Audi A4 TDI, som har gått over 300.000 kilometer. Problemfritt det også, så langt i alle fall.

A7 er en modell jeg liker godt. Både når det gjelder design, kjøreegenskaper og plass. Dessuten er mange velutstyrte også. Jeg forstår at det frister.

Mitt inntrykk er at mange er redde for biler som har gått langt. En nøye og grundig sjekk før man kjøper er viktig. Også en pris som speiler kilometerstanden. Dessuten må man ha litt forståelse for hva en høy kilometerstand kan bety i praksis. Med dette på plass, kan man gjøre svært – gode kjøp.

En bil som har gått 120.000 kilometer og ikke er godt fulgt opp og passet på, kan godt være i dårligere stand enn en som har gått 180.000 kilometer, og har "alt på stell".

Har bilen god service– og eierhistorikk som kan dokumenteres, og prisen i tillegg er riktig, da er det liten grunn til å styre unna. Så sant bilen er hel, pen og i god teknisk stand, så klart.

Er du ikke bilkyndig selv, få et verksted til å gå over den, eller få tatt en NAF-test. Da vet du hva du kjøper og du kan planlegge litt påkost, om det for eksempel nærmer seg bytte av registerreim eller om man får beskjed om at bremsene må byttes snart.

I tillegg kommer det inn noe som ikke er mulig å anslå eller vurdere: Nemlig flaks og uflaks. Uansett: Å kjøpe en bil som har gått så langt, betyr at du må være forberedt på at det kan dukke opp problemer. Hvis du bruker hele budsjettet ditt på å kjøpe bilen og ikke har mulighet til å tåle potensiell påkost, er det bedre å kjøpe noe som har gått kortere og som kanskje også er nyere og litt mer nøkternt.

Men gjør du en god jobb på forhånd så er min erfaring at langkjørte biler kan gi både mye og fin bil for pengene.

Lykke til!

