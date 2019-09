Vi forbinder som regel politibil med en uniformert bil, utstyrt med dekor, blålys og sirene. Men bilparken til norsk politi er langt mer enn bare uniformerte biler.

I tillegg til en rekke sivilbiler som tjenestegjør for Utrykningspolitiet, er det flere biler som brukes til ren administrasjon.

I en oversikt Politiforum har publisert, som tar for seg landets mest populære politibiler, kommer det frem at Volkswagen Passat troner klart øverst med nesten 600 biler.

På andreplass finner vi Mercedes Vito, mens tredjeplassen er en bil langt færre er klar over.

Norges ukjente politibil

Dette er nemlig bilen du aldri får se uniformert. Det er snakk om Ford Focus – som politiet har 374 eksemplarer av, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Det er for eksempel langt flere enn den nye og populære patruljebilen, BMW 5-serie.

Nå har vi spurt Politiets Fellestjenester (PFT) om hva den litt ukjente politibilen egentlig brukes til. Og faktisk er det ingen av de nesten 400 bilene som brukes som sivilbil i UP.

– Nei, dette er biler som benyttes til administrative gjøremål. Det kan være alt fra etterforskning til transport og møtevirksomhet, forteller Bente Klæstad, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Politiets Fellestjenester.

Denne har politiet nesten 400 av. Bilen brukes i alt fra etterforskning til persontransport.

Ikke egnet for patrulje

Hun legger til at biler som er kjøpt på politiets avtale for administrative biler ikke er beregnet for operativ patruljekjøring eller utrykningskjøring.

Også Utrykningspolitiet bekrefter til Broom at deres ene Ford Focus kun brukes til administrative oppgaver.

Spennet mellom de 374 bilene er stort. De eldste er 16 år gamle, mens de nyeste Focusene fra Ford er 2019-modeller.

I oversikten til Politiforum.no kommer det frem at gjennomsnittsalderen på denne modellen er sju år.

Særlig i Oslo går det mange BMW X5 rundt om i gatene. Foto: Scanpix

Stort løft

De siste årene har den norske politibil-parken fått et stort løft. Nå er ikke lenger Volkswagen Passat standardmodellen for vanlige patruljebiler. Den posten tok BMW 5-serie over i 2015.

Ford Focus er en velkjent bil for mange av de som jobber i politiet.

I dag har politiet til sammen 110 BMW 5-serier på norske veier, hvorav 25 er stasjonert hos UP. Også BMW X5 har blitt mer og mer vanlig å se i gatene. Den har vært i bruk siden 2014, og er en del av politiets gjeldende rammeavtale for uniformerte kjøretøy.

­– Avtalen på uniformerte biler i dag består av BMW 5-serie, BMW X5, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter, Volvo V90 CC og Nissan Navara. Det er med andre ord et bredt utvalg modeller – som skal dekke mange ulike polititjenester, forteller Klæstad i Politiets Fellestjenester.

Hun legger til at det er det enkelte politidistrikt som velger hvilke kjøretøy de ønsker å bestille, ut fra sine lokale behov.

Mercedes Vito er Norges nest mest brukte bil hos politiet. Foto. Scanpix

Fortsatt etterslep

Tross en betydelig opprusting av både biler og nye politihelikoptre, sier Klæstad at det fortsatt er et stort etterslep i bilparken.

Ifølge Politiforum er norske politibiler i snitt 7,4 år gamle. Hvert år brukes det i over 50 millioner kroner – bare på service og vedlikehold av bilene.

– Når det er sagt, viser undersøkelser at brukerne gjennomgående er fornøyd med politiets biler, avslutter Klæstad.

Under kan du se hele oversikten over de 30 mest bruke politibilene i Norge.

