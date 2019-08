Se Southampton mot Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 13.00.

Manchester United hentet inn Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire i sommer, men nå innrømmer Ole Gunnar Solskjær at det helst skulle være én til.

– Vi ser alltid etter noen som kan styrke oss. Vi så etter en erstatter for Romelu (Lukaku) om han skulle dra. For å være ærlig, er vi én mann i undertall nå, men vi fant ikke den rette løsningen, sier Manchester United-manageren før kampen mot Southampton.

Lukaku endte opp i Inter uten at det ble hentet inn en til å fylle tomrommet. Solskjær understreker imidlertid at han er fornøyd med klubbens overgangsvindu i sommer.

– Jeg liker en spiss som kan score enkle mål, en som lurer i boksen. En ung Ole. Det må ikke være en spiss på 195 centimeter. Spiller vi med to på topp, kunne det vært en som var ulik fra de andre, sier Solskjær.

Juventus-angriper Mario Mandzukic var blant angriperne som var hyppigst nevnt på tampen av overgangsvinduet som en aktuell erstatter for Lukaku.

Selv om Solskjær ville hatt større bredde i angrepet, sendte han Alexis Sánchez etter Lukaku. Chileneren spiller hele sesongen på lån i Inter.

– Jeg hadde en samtale med ham, og kunne jeg ikke garantere at han skulle få spille regelmessig, var det bedre for begge at han spiller i Italia og viser hva han kan der. Jeg kunne ikke gi garantier om spilletid, sier Solskjær.

På spørsmål om Sánchez kan ha en fremtid i United, svarer han: «definitivt». Den tidligere Arsenal- og Barcelona-spillerens kontrakt løper ut i juli 2022.

Manchester United må klare seg uten Anthony Martial mot Southampton. Solskjær åpner for at 17 år gamle Mason Greenwood kan få sjansen, men at han fortsatt ikke har bestemt seg for hvilke elleve som starter på St. Mary's.

– Han er en naturlig fotballspiller som koser seg på banen. Han våkner når han kommer i nærheten av mål. På avslutningstrening er han alltid en av de to siste som er igjen, sier Solskjær, som mener Greenwood har hele spekteret med avslutninger på repertoaret.