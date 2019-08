– Det er en helt sinnssyk følelse å overgå seg selv, det er det som drar meg opp en gang til og en gang til.

Det sier en entusiastisk Amir Ghoreshi når TV 2 møter han ved inngangen til til de berømte svingene i Trollstigen i Rauma.

– Jeg har syklet ned til parkeringsplassen mens det pøsregner og ser at bilen min står der. Fristende å avslutte, men så sier jeg til meg selv: Nei, jeg tar en runde til. Når jeg kommer til toppen så er det plutselig sol. Det er helt magisk å være her, forteller han.

Målbevisst

Klokken er bare så vidt bikket 12, men allerede har Amir gjort unna fire turer så langt. De fleste ville nok nøyd seg med den ene turen, men for Amir er dagen fortsatt ung.

– Det er mange som stopper meg og spør om det er el-sykkel men det er jo ikke det, ler han.

MÅLBEVISST: Amir kuttet sosiale medier og fokuserte på å tråkke opp Trollstigen. Foto: Kristian Haug Hansen

Hver morgen i 07 tiden parkerer Amir bilen sin ved inngangen til turistattaksjonen som har en stigning på vel 400 høydemeter.

Deretter sykler han opp til parkeringsplassen på toppen rundt 800 meter over havet, for så å returnere dit han startet. Tur/retur er på rundt en mil og deler av strekningen er stigningen på godt over 10 prosent.

– Jeg gjør dette rett og slett for å overgå meg selv, bevise at alt er mulig. At det kun er tiden som er min begrensning, sier 31-åringen.

Slettet sosiale medier

For Amir – som til daglig bor i Oslo – opplevde at sosiale medier og de samme daglige rutinene tok en stadig større del over hverdagen. Han bestemte seg etter hvert for å slette alle kontoene.

– Jeg drev med en mytologi om meg selv og om hvordan jeg hadde det, selv om mye av det ikke var sant. Det gjorde at jeg ikke klarte å holde fokus i hverdagen.

BERØMT: Trollstigen med sine sylskarpe svinger og spektakulære utsikt er ett yndet mål for turister fra hele verden Foto: Kristian Haug Hansen

Han legger til:

– Jeg følte at jeg fant på veldig mange unnskyldninger for meg selv.Når jeg skulle gjøre noe, var det alltid: Nei, det får du ikke til fordi du ikke er flink nok og så videre. Men så tenkte jeg at jeg faktisk er verdens heldigste person. Jeg bor i Norge og har så mange muligheter. Det tror jeg vi fort glemmer, vi tar det forgitt, reflekterer den spreke syklisten.

Amir, som ikke har særlig med sykkelerfaring å skryte av fra tidligere, bestemte seg for å ta fatt på det som i mange år bare hadde vært en fjern tanke. Han tok seg fri fra jobb, kjøpte sykkel og utstyr, pakket kofferten og satte kursen mot Rauma.

– Når jeg satt her nede 31. juli og så bakken for første gang, så sa jeg til meg selv at hvis jeg klarer å sykle opp 31 ganger de neste 31 dagene så kommer jeg til å være fornøyd. Jeg var vettskremt når jeg så bakken, sier Amir.

Psykisk påkjenning

– En ting er den fysiske påkjenningen og smerten, men en annen ting er den psykiske, som rett og slett er ubeskrivelig. Jeg har syklet opp disse bakkene og grått og snakket med meg selv, og ledd og alt som måtte være.

Hva får du ut av å gjennomføre dette?

– Jeg får veldig mye tid til å reflektere. Jeg blir ikke distrahert av sosiale medier og jeg blir ikke avbrutt hele tiden. Det er noe jeg føler man ikke får tid til i hverdagen.