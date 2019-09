På denne skolen går barna gratis på SFO

I snart fire år har Lilleby skole i Trondheim vært med i et statlig prøveprosjekt der barna på 1-4. trinn får gratis deltidsplass, 10 timer i uken ved SFO.

SFO-plass ellers i kommunen koster 1903 kroner for 12 timer per uke eller 2838 kroner for heltidsplass.

– Dette har absolutt vært positivt for våre elever. Tidligere var det enkelte av de mest sårbare barna som risikerte å miste plassen på grunn av manglende betaling, men nå er de bekymringene borte. Nå kan alle delta og nå går alle på SFO, sier Ragnhild Skjevik, rektor ved Lilleby Skole, til TV 2.

Skolen, som ligger midt i Trondheim, har elever med familier fra 20 ulike land. Etter at de fikk gratistilbudet har oppmøtet gått fra 87 til 98 prosent.

I år er det kun 1 av 117 barn ved skolen som ikke går på SFO.

– Effekten har vært at mange lærer norsk bedre og at det utjevner forskjellene, sier Skjevik.

– Å beherske norsk språk vil kunne åpne opp noen dører og gi deg flere muligheter senere i livet. Barna får også mer tid til å øve på å sosiale relasjoner og lek med andre barn, som er viktig for å være en del av fellesskapet, sier hun.

Rektoren forteller at målet for prosjektet var en høyere deltagelse i SFO for barn med lav sosioøkonomisk status eller minoritetsspråklig bakgrunn.

GIR LIKE MULIGHETER: Rektor ved Lilleby skole Ranghild Skjevik forteller at nå går 116 av 117 barn på SFO. Foto: Privat

– Det er et snitt på 97 prosent deltagelse på prosjektskolene i Trondheim. Derav kan man trekke noen slutninger om at gratis SFO fremmer sosial utjevning og gir alle barn muligheter, uansett bakgrunn og økonomi.

– Vi har valgt å legge det meste av innholdet til kjernetiden når alle er der. Da er det fokus på læringsfremmende aktiviteter. Vi mener at det er viktig med kvalitet i tilbudet og har gode erfaringer med dette, sier Skjevik. En fulltidsplass ved Lilleby skole koster nå 1450 kr.

Gratis SFO-prosjektet Trondheim er en av flere byer i Norge som er med i et prøveprosjekt for gratis kjernetid på SFO.

Trondheim er en av flere byer i Norge som er med i et prøveprosjekt for gratis kjernetid på SFO. Målsetting: styrke deltakelsen, språkutvikling og relasjoner

Finansiering: 5 millioner fra Utdanningsdirektoratet og kommunale midler.

Effekter: 97 % deltakelse, uansett bakgrunn og økonomi. Integrering og kulturprosjekt. Skolene fikk mer forutsigbar økonomi til å kunne rekruttere mer personale. Kilde: Gratis kjernetid i SFO-Trondheim

Prisen varierer

I 2018 evaluerte Utdanningsdirektoratet SFO i Norge. De fant at prisene varierer fra 0 til 4070 kroner. De fleste SFO-er koster mellom 1500 til 3000 kroner. Hele 71 prosent av norske kommuner har ulike moderasjonsordninger for SFO, for eksempel søskenmoderasjon.

I rapporten står det også at ordninger med gratis deltidsplass, som på Lilleby skole, så langt har resultert i en økning i SFO-deltakelse.