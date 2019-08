Utdanningssjef snur i Unge Venstre-saken: – Jeg beklager

Etter samtaler med Utdanningsdepartementet fredag, gjør Fylkesutdanningssjef Børre Krudtå i Troms helomvending:

Han vil allikevel tillate at Unge Venstre tar med seg valgkampmateriale hvor de fremmer sitt politiske standpunkt rundt legalisering av cannabis.

– Jeg vil på vegne av Troms Fylkeskommune beklage at hendelsen oppsto som den gjorde. Det må jeg ta ansvar for og ikke de ansatte på skolen, som må vurdere saken der og da, sier Krudtå til TV 2.

– Jeg tok mine vurderinger for flere dager siden ut fra det grunnlaget jeg hadde da. Nå ser vi at utdanningsministeren har kommet med sine vurderinger, noe som gjør at vi selvsagt tilpasser oss det, legger han til.

Han sier de ikke kommer til å nekte Unge Venstre å ha oppe plakater som fremmer legalisering av cannabis på skoler, men håper de lar det være.

– Vi synes fremdeles det er uheldig å bruke den type reklamemateriell for hasj-jointer og legalisere hasj-jointer for 16-åringer i norsk skole. Men vi kommer ikke til å forby det, sier han.

Krudtå inviterer alle partiene tilbake til debatt og valgtorg på samme skole hvor bråket startet i dag.

Møtes med jubel

Da TV 2 kunne overbringe nyheten om helomvendingen til ungdomspolitikerne i Tromsø, stod jubelen i taket.

– Så bra at han endelig tok til fornuft!, jubler Unge Venstre-leder i Troms, Benedicte Bjørnås til TV 2.

Både hun og de andre partilederne, fra SU på venstresiden til FpU på høyresiden reagerte kraftig på at Unge Venstre ble fysisk hindret i å sette opp roll-upen sin av en ansatt på skolen.

KONGSBAKKEN: Valgtorget på Kongsbakken skole er avlyst, og under debatten har deltakerne fra ungdomspartiene markert motstand mot det de mener er brudd på ytringsfriheten ved å ta gaffatape over munnen. Foto: Egil Pettersen

Selv om Unge Venstre er alene om å ønske legalisering av cannabis, reagerte alle de ungdomspartilederne på det de oppfattet som en begrensning på Unge Venstres ytringsfrihet.

Krudtå sier han nå er lettet over at saken er løst, og at de har fått en presisering av hvordan de skal fortolke loven.

– Slike skjønnsmessige vurderinger av loven er ikke lett. Jeg er glad for at saken er løftet opp på nasjonalt nivå, og vi har fått en oppklaring, sier han.

Markedsføring vs valgmateriell

Krudtå var av den oppfatning at materialet med påskrift «legalize it» framsto mer som reklame eller markedsføring av cannabis, og avviste bruk av dette på skoler fordi opplæringsloven er klar på at reklame og markedsføring som dette er uønsket.

«Tidligere fredag uttalte han til Nordlys at situasjonen som oppsto var en uheldig episode framprovosert av Unge Venstre».