Venter opptil 100.000 i klimademonstrasjon

Fredag har opptil 10.000 skoleungdommer streiket for klimaet foran Stortinget.

Samtidig som skolestreiken ble avsluttet fra klokken 14, startet et demonstrasjonstog i regi Klimabrølet fra Youngstorget som vil ende opp foran Stortinget.

– Vi er drittlei av at de der inne ikke tar ansvar og ikke tar det på alvor. Å kunne være med så mange tusen andre og brøle for det og protestere, det er veldig deilig, sier en av de mange oppmøtte utenfor Stortinget til TV 2.

Arrangøren venter at opp mot 100.000 mennesker vil møte opp for å demonstrere. I tillegg er det ventet flere titalls tusen i flere byer i Norge.

TV 2 følger brølet, og saken oppdateres fortløpende.

Flere tusen oppmøtte

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg (MDG) er én av de mange som har møtt opp foran Stortinget fredag.

– Jeg har det utrolig bra akkurat nå, det har møtt opp mange tusen mennesker her foran Stortinget. Jeg har aldri sett en så stor klimademonstrasjon i Norge før, sier Berg.

Hun mener det er på overtid med politisk handling.

– Vi vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader, så må verden gjøre endringer vi aldri har sett maken til. Hvis vi skal få det til i Oslo, så må vi kutte alle utslippene i hovedstaden innen 2030, legger hun til.

OSLO: Leder for Venstre, Trine Skei Grande, har møtt opp foran Stortinget fredag. Foto: Mina Rise/TV 2

– Politikere mangler mot

For å få til et ordentlig brøl ble demonstrasjonen åpnet med det arrangøren beskriver som «et unikt samarbeid mellom fremtredende norske metalartiser og døve barn, med et høylydt budskap!»

– Politikerne mangler motet og det mandatet de får fra en veldig bred folkelig oppslutning som sier at nå må dere sette klimasaken først, sier initiativtaker Even Nord Rydningen til TV 2.

Og aksjonen har ikke fått navnet Klimabrølet uten grunn:

– Brøl har gitt arbeidere og kvinner rettigheter og slaver frihet. Det er å si fra veldig høyt og tydelig at vi ikke finner oss i å drive sidelengs inn i framtiden. Det er helt avgjørende for klimakampen at vi alle sammen sier fra, sier Rydningen.

OSLO: Flere tusen har møtt opp foran Stortinget i Oslo. Foto: Mina Rise/TV 2

Bergen brøler

I Bergen har mellom 1500 og 2000 personer møtt opp på arrangementet som gikk av stabelen klokken 15.

– Vi krever handling nå, og vi krever at en forandring faktisk skjer, sier Sturla, en demonstrant på Torgallmenningen i Bergen.

Personer i alle aldre har møtt opp til demonstrasjonen i Bergen, og Sturla mener det er fint å se aldersspennet.

– Det er godt å se at dette ikke bare er et ungdomsopprør, som det har blitt kalt. Vi må si i fra og da må vi komme sammen på denne måten. Dette er et opprør fra alle generasjoner, sier han til TV 2.