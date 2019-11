Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny! Jeg er en ung bilentusiast. Jeg studerer på høgskolen og jobber for Ungplan ved siden av. Jeg elsker biler og har lyst å starte med kjøp og salg av biler.

Jeg kan skru litt og polere. Har kjøpt utstyr til polering og vask. Jeg har noen spørsmål som jeg ønsker å stille deg. Har begynt med kjøp og salg nå fra januar 2019, jeg er amatør og gevinsten blir ikke så høy.

Har allerede solgt fem biler og går litt pluss men oftest i null. Det plager meg ikke, vet at jeg blir flinkere og flinkere for hver gang.

Spørsmålet mitt er angående skatt, om jeg bør skatte av gevinsten nå med en gang, selv om gevinsten er ikke så stor. Føler at det kan være dumt å registrere flere biler og om det kan føre til noe problem.

Finnes det noe grense på hvor mange biler man kan registrere på sitt navn i løpet av året? Hvordan fungerer det, når jeg driver og lærer meg å bli en selger?

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant spørsmål. Morsomt også at du har lyst til å begynne med bilsalg. Det er ikke bare lett å selge biler om dagen med god fortjeneste, så at du har litt is i magen og tenker langsiktig synes jeg er en god egenskap. Det samme er det at du er villig til å gjøre dette på en ryddig måte. Det er kjempebra!

Ettersom dette er litt utenfor mitt fagområde og jeg ikke var helt sikker på svaret, tok jeg kontakt med Skatteetaten. Der traff jeg hyggelige og hjelpsomme folk som fortalte meg følgende:

Eventuell gevinst på salg av egen bil som du har brukt privat er i utgangspunktet ikke skattepliktig. Om du kjøper og selger flere biler, kan omfanget være slik at dette anses som skattepliktig virksomhet. Det gjelder også selv om en eller flere av bilene er brukt privat. Inntektene vil da være skattepliktige, samtidig som du får fradrag for de utgiftene som er knyttet til salg av bilene.

Grensene for når inntektsgivende aktivitet anses av Skatteetaten som næringsvirksomhet beror på en konkret vurdering basert på vilkår om varighet, omfang, om aktiviteten er egnet til å gi overskudd og om det drives for din egen regning og risiko.

Det er som du skjønner ingen konkret og streng fasit knyttet til dette.

– Det er smart å "følge boka"

Men Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg vurdere om din aktivitet er en skattefri hobby eller om den skal behandles som skattepliktig næringsvirksomhet. Et av eksemplene i veilederen handler om bilreparasjon. https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/

Håper dette var litt oppklarende for deg? Er du fortsatt i tvil om hvordan din aktivitet vil bli vurdert av skattemyndighetene, bør du ta kontakt med skattekontoret og be om veiledning.

Det er også mulig å be om en bindende forhåndsuttalelse. Det er noe som privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om fra Skatteetaten, for å få et skriftlig svar på hvilke konsekvenser en planlagt aktivitet vil ha for skatt og avgifter.

Som nevnt innledningsvis så tror jeg det er smart å følge "boka" her og å tenke langsiktig. Det vil du garantert ha igjen for den dagen du er ferdig med studiene og starter opp for deg selv for fullt. Selv om det kanskje kan være fristende å putte pengene rett i lomma. Jeg har hørt om flere som har fått en smell når de har forsøkt seg på det.

Jeg ønsker deg all mulig hell og lykke til med oppstarten av egen bilbutikk!

