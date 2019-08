Rosenborg møter PSV og Sporting i Europaligaen

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Rosenborg har en fair mulighet til å gå videre fra gruppen.

– Sportslig er det en veldig bra gruppe, men det må jo være lov å si at den kanskje ikke er så veldig sexy. Markedsansvarlig i RBK hadde kanskje ønsket litt større navn, men sportslig er det jo mer gunstig dersom de kan gå videre. Og da kan de også få veldig store navn etter hvert. For her er det langt ifra en umulig oppgave å gå videre, selv om de ikke vil være favoritter. Horneland og spillerne vil kanskje være opptatt av å møte de beste lagene, men går de videre, så får de jo den muligheten. Så dette tror jeg de fleste er fornøyde med, sier han.

Mathisen føler seg trygg på at Rosenborg viser seg frem fra en annen side enn i fjor.

– PSV har jo et godt lag som kom tre poeng bak Ajax sist sesong, men det de viste mot Haugesund i kvalifiseringen var ikke imponerende. Da var FKH fullt på høyde, og så kan man jo anta at det var flere grunner til det. Kanskje tok man ikke FKH 100 prosent seriøst, og i tillegg var det tidlig i sesongen for dem. Så her skal RBK få tøffe kamper, men de har muligheter mot alle disse lagene. Jeg tror på en helt annen opplevelse enn hva vi så i fjor. Da var de ikke i nærheten, i det som var en gruppe som jeg ser på som langt tøffere enn denne.

Hazard fikk pris

I forbindelse med trekningen av gruppene i europaligaen ble den belgiske fotballstjernen Eden Hazard kåret til den beste spilleren i forrige sesongs europaliga i fotball.

Europaligaen spilles på følgende datoer i høst og vinter: 19. september, 3. oktober, 24. oktober, 7. november, 28. november, 12. desember.

A: Sevilla, APOEL, Qarabag, Dudelange

B: Dinamo Kiev, FC København, Malmö, Lugano

C: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

D: Sporting CP, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK Linz

E: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

F: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liege, Vitoria FC

G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

H: CSKA Moskva, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandriya

J: Roma, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Wolfsberger

K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

L: Manchester United, Astana, Partizan Beograd, AZ Alkmaar