Det høres kanskje litt merkelig ut å bli skjelven i beina etter å kjøre en bil i noen minutter.

Men her snakker vi ikke om hvilken som helst bil, men om en McLaren 570S Spider – og ikke minst, vi snakker Norges råeste racerbane. Nemlig Rudskogen.

570S Spider er en superbil av de sjeldne, med en V8 twinturbo-motor på 570 hk. Den klarer 0-100 km/t på 3,2 sekunder – og har en toppfart på 328 km/t. Dette er en bil mange blir skjelven bare av å se i virkeligheten. De fleste kan bare drømme om å kjøre den.

Nå skjønner du nok litt mer av hvorfor Hans Erik Brustad er så skjelven at han lurer på om han skal klare å stå oppreist. Han har nettopp kjørt en slik bil for første gang i sitt liv – og i løpet av rundene, rakk han å klokke inn over 200 km/t på langstrekka!

– Det var helt vilt, sier han like etter kjøreturen.

McLaren står fremst i køen – og er godt synlig i oransje lakk.

Opplevelsen var mulig gjennom ett av Trackday sine arrangementer, som handler om å nettopp realisere bildrømmer. De startet sin virksomhet tilbake i 1999 – da man hadde noen få arrangementer gjennom sesongen. Siden den tid har populariteten skutt i været.

Gjennom årets sesongen er det rundt 40 (!) Trackday-arrangementer på Rudskogen og Gardermoen. Sesongen åpner i starten av april – og varer faktisk godt ut i oktober.

På Rudskogen stiller Trackday biler til disposisjon – eller man kan ta med seg sin egen bil og kjøre med den.

Hans Erik Brustad bak rattet i McLaren 570S Spider. Greit fornøyd ...

Drømmebiler

I "stallen" til Trackday er det heller ikke snakk om hvilke som helst biler.

McLaren har vi allerede nevnt, i tillegg kan du velge og vrake mellom Porsche 911 GT3 TS, Ferrari 458, Lamborghini Huracan, Audi R8, Mercedes-AMG GT R og masse annet. Du kan faktisk få hardbarka racerbil også: Juno SSE Le Mans Prototype. Den klarer rundetider ned mot 1 minutt og 23 sekunder – flere sekunder raskere enn selv McLaren.

Kort sagt: Finner du ikke noe du liker her, skal vi spise hatten vår!

All kjøring foregår med et erfarent banemannskap tilstede, inkludert racekontroll, lyssystem, rescue, brann og ambulanse.

– Du kan gå personlig konkurs på et øyeblikk

Dette er en av våre favorittbiler til kjøring på bane: Porsche 911 GT3 RS. Magisk bil, rett og slett!

Forsikring

Nytt av året, er dessuten at man via et samarbeid med If, sørger for at alle biler på banen er forsikret.

– Dette er noe vi har jobbet lenge med å få til. Så det er svært gledelig å ha en slik ordning på plass, sier Roy E. Jonassen i Trackday.

Forsikring har vært en nøtt for mange, tidligere. Det kan være vanskelig å finne forsikringsselskap som dekker kjøring på bane.

Alt i ett

På Rudskogen får man altså testet både egne- og bilens grenser i svinger – og sette rundetider. På Gardermoen handler det først og fremst om å kjøre fortest mulig i en rett strekning.

– Her har vi faktisk sett den aller største økningen av interessen. Man får kjøre en superbil i over 200 km/t. For mange handler det om å krysse av for en opplevelse man bare må ha i løpet av livet, fortsetter Jonassen.

De som deltar med bil fra Trackday må være med på førerkurs og får også med en instruktør, som kan forklare om begreper som apex, linjevalg og bremsepunkter.

– For oss er sikkerheten viktig – man skal føle seg trygge, samtidig som man morer seg bak rattet, understreker Jonassen.

Lamborghini Huracan og Mercedes-AMG GT R er blant bilene man kan kjøre rundt på Rudskogen på Trackday sine arrangement.

