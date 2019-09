Martin mistet begge beina – i sommer fikk faren kreft

Ser fremover

Likevel innrømmer Jarle at det er enklere å være den som motiverer, enn den syke.

STØTTER HVERANDRE: Både Jarle og Martin er glad for at de har en stor og støttende familien i ryggen. Foto: Privat

– Det er lett å være den som sier: «Gå på, stå på, kom igjen». Når du står der selv, vet du at det finnes gruver hvor du kan gå inn i og tenke litt. Men det må være lov. Martin fikk lov til å ha en dårlig dag innimellom, men verken jeg eller han har lyst til å være der. Vi blir bare der i korte perioder også kommer vi oss videre.

Fire av seks uker på strålebehandling er tilbakelagt for Jarle. Han kan ikke lenger jobbe, da han beskriver sykdommen som en heltidsjobb. Likevel er det viktig for han å holde hverdagen så normal som mulig. Derfor stiller han nok en gang til valg i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

– Jeg gjør det for å bevare et sosialt liv, for det er veldig viktig oppi det å være syk. Jeg må ha noe å drive på med som tilsvarer det normale, og jeg kommer til å beholde alle mine sysler så langt jeg klarer det, sier han.

Jarle har ikke spurt legene om tilstanden hans. Det er han ikke interessert i å vite.

– Jeg har ikke lyst til å være dårlig, og jeg trenger ikke å vite hvor dårlig jeg er heller. I morgen står jeg opp igjen og satser på en ny dag med nye muligheter, slik de fleste andre gjør.

Han tror og håper at dette heller kan være begynnelsen på noe annet, og ikke slutten.

– Det er alltid begynnelsen på noe annet når det skjer noe. Det åpner seg nye dører, og vi skal begynne med noe nytt, lære noe nytt og treffe nye mennesker. Da får vi ta vare på de mulighetene det gir, for det er det som er den nye hverdagen.