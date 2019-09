Noen bilmodeller både får og skaper mer oppmerksomhet enn andre. BMW X6 er en slik bil.

Helt siden introduksjonen i 2008 har den ruvende SUV-en vært litt elsk eller hat. Mange liker måten den stikker seg ut på, mens andre mener det blir i overkant.

Nå er det like før en helt ny generasjon X6 debuterer på bilutstillingen i Frankfurt. Og hva gjør man ikke for å skape litt ekstra oppmerksomhet, på en bil som allerede roper etter det?

Jo, man lakkerer selvfølgelig bilen i den mest anonyme «fargen» som finnes, nemlig svart. Men så er det ikke hvilken som helst nyanse, dette er verdens svarteste svartfarge!

Absorberer 99,9 % av alt lys

Litt ironisk er det at denne fargen skjuler omtrent alt av designelementer, på bilen som er mest kjent for akkurat det.

Til de som ikke er like begeistret over linjene på X6, må jo dette rett og slett være drømmelakken.

Bilen er lakkert i samarbeid med det britiske selskapet Surrey NanoSystems. Det er de som har utviklet lakken, som heter Vantablack VBx2.

Dette er en nanobasert farge, som inneholder et av de mørkeste stoffene som finnes. Vantablack VBx2 absorberer hele 99,96 prosent av alt lys, og er med det verdens svarteste svartfarge.

Det er britiske Surrey NanoSystems som har utviklet lakken.

Dette sier fargen på bilen om deg som person

Én i verden

Det fremgår tydelig på bildene. Her ser det nesten ut til at bildene er redigert, men bilen er faktisk lyssatt i et eget studio.

VB "Vantablack" X6 finnes det én av i verden. Snart vises den frem på bilmessen i Frankfurt.

I praksis forsvinner store deler av designelementene på bilen – som etter en omfattende lakkeringsjobb fremstår mer todimensjonal.

Ett av poengene er å vise mer av silhuetten og linjene til X6, samtidig som baklysene og ikke minst grillen, popper ekstra godt frem.

Verdens første og hittil eneste bil, med verdens svarteste svartfarge, blir å se på bilmessen i Frankfurt som åpner dørene 12. september.

Se video av den svært spesielle lakken nederst i saken.

Den unike lakken baseres på karbonnanorør, som er 1/5000 av tykkelsen til et hårstrå.

Her tester vi helt nye BMW 850i cabriolet!

Har lys i grillen

Rent teknisk har X6 mye til felles med den litt mer praktiske SUV-en X5. Det er i hovedsak designet som skiller seg mest ut, med den stigende skulderlinjen og flere skulpturelle former.

Med denne lakken får BMW utvilsomt poengtert den nye grillen på X6.

Fronten preges av store og markerte luftinntak og en nydesignet grill som har langt spissere vinkler enn hva vi ser på X5.

Og bare for å understreke lekenheten hos X6, tilbyr BMW for første gang lys i grillen. De aktiveres når man åpner eller lukker dørene, i tillegg til at sjåføren kan skru de på manuelt og bruke dem som kjørelys.

Nye X5 kommer i pansret utgave.

Fire motoralternativer

Nye X6 kommer først med fire motoralternativer, hvorav tre rekkeseksere og en V8. Alle alternativene har en 8-trinns Steptronic automatgirkasse som standard.

Innstegsmodellen i Norge blir X6 30d xDrive, som leverer 265 hk med en startpris på 1.047.800.

Den foreløpige topputgaven er X6 M50i. Den serverer brutale 530 hk og begynner på godt over halvannen million her hjemme.

Nå kommer BMW X6 i helt ny utgave.

^

Se video av hele prosessen: Dette er verdens første og eneste bil lakkert i «Vantablack»: