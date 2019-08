Rektor må si unnskyld

Ungdomspolitikere fra andre partier, som alle sammen har mer demokratiforståelse enn denne skolelederen, ga beskjed om at hvis Unge Venstre skulle sensureres, ble hele debatten avlyst. Og den ble den.

Norske ungdommer er ikke så dumme at de setter en sprøyte i panna bare fordi Unge Venstre har argumentert for legalisering. De er faktisk så smarte at de nå har mistet respekt for den assisterende rektoren som gjorde noe så dumt.

Nå skal jeg spekulere litt, men jeg er ganske sikker på at jeg har rett: Hvis et ungdomsparti hadde med seg en plakat med teksten «Norge for nordmenn» eller «Ingen flere muslimer inn i Norge», tror jeg ikke det samme ville skjedd.

Tidligere har Vigrid stilt opp i skoledebatter uten å bli stanset av rektorer. Norgespatriotene har fått plass i panelet. De som reagerte da, var elevene.

Å argumentere for legalisering av cannabis er en politisk ytring. En helt legitim politisk ytring. Det er ikke en oppfordring til å ruse seg.

Det skjønner folk.

De fleste skjønner det.

Ikke disse rektorene.

Dette må få etterspill. Her er mitt forslag: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bør sende ut et rundskriv til alle videregående skoler. Han bør gi klar beskjed om at det som har skjedd mange steder, er galt.

De lærerne, rektorene, elevinspektørene og utdanningssjefene som har sensurert Unge Venstre, bør beklage. De kan invitere inn Unge Venstre til en kaffe, og så kan de si unnskyld. De må gjerne ringe til TV 2 og be om å stå foran kamera og si at de tok feil.

Sånn kan de statuere et skikkelig eksempel for elevene om hvordan man skal forholde seg til demokrati, og hvordan man oppfører seg når man innser at man har handlet feil.

Sanner kan også oppfordre rektorene til å gi mer, ikke mindre, plass til politikk i skolen. De kan arrangere flere debatter og ha flere politikere på besøk.

Så kan lærere i både samfunnsfag bruke en time på å få elevene til å diskutere for eller mot legalisering av narkotika. I naturfagstimen kan læreren forklare hva stoffet er og hvorfor det er skadelig. I engelsktimen kan elevene lære om hippiekultur og det kulturelle uttrykket som Unge Venstre spiller på i plakaten.

På lærerværelset kan rektor og andre lære noe om demokrati.