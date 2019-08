«Alle» tror at Jørgine vinner Skal vi danse: – Jeg synes ikke det er positivt

Lørdag er det duket for premiere på årets sesong av Skal vi danse fra Nydalen i Oslo.

Tolv kjendiser skal, sammen med hver sin proffdanser, danse seg gjennom ulike sjangere. Til slutt vil det kåres en vinner.

Ifølge bookmakernes bettinglister, er det Jørgine Massa Vasstrand (30) og Jørgen Nilsen (29) som ligger an til å vinne.

Både NordicBet, Betsson og Coolbet med flere har Jørgine øverst på sine bettinglister.

Influenseren og treningsprofilen mener at det ikke nødvendigvis er noe pluss å være forhåndsfavoritt.

– Det er et veldig stort press. Det føles som at alt jeg gjør må være dødsbra. Så jeg synes ikke det er så positivt, for folk har så høye forventninger, sier Vasstrand til TV 2 i Nydalen lørdag.

ÅRETS DELTAKERE: 12 kjendiser kjemper om seieren. Foto: Fredrik Arff/TV 2

– Men nervene begynner å roe seg nå. Jeg har trent så mye jeg har kunnet gjøre, og koreografien sitter. Nå må jeg bare få på plass innlevelsen også, sier hun.

Hun er aller første danser ut, og sammen med Jørgen Nilsen åpner hun lørdagens show. De skal opptre med en tango.

Hun har ladet opp med ekstra hard trening, og i salen har hun sin egen heiagjeng: Mamma, tre søsken og VG-profilen Vegard Harm.

Emilie også forhåndsfavoritt

Vasstrand deler de høye forventningene med Emilie «Voe» Nereng (23). Sammen med proffdanser Santino Mirenna (25) er nemlig også den tidligere bloggeren ventet å gjøre det svært bra i konkurransen.

Bettingsiden Bwin har til og med satt Nereng over Vasstrand på sin liste.

Nederst på bettinglistene finner vi tidligere politiker Per Sandberg (59), tidligere håndballspiller Trine Haltvik (54) og tidligere Vålerenga-direktør Jan Tore Kjær (50).

Men favoritt eller ei, i premieresendingen er det ingen som ryker ut. Poengene tas nemlig med over til neste lørdag, da første par må forlate konkurransen.

Disse parene kjemper om seieren: