Det blir stadig flere dyre og eksotiske biler på norske veier. Salget av luksusbiler har økt kraftig de siste årene. Derfor har mange av oss kanskje blitt litt bortskjemte, det skal mye til for å vekke oppsikt.

Men oppsikt vekker virkelig bilen Ole Petter Tellefsen (23) fra Bergen fikk øye på denne uken.

Han var ute på kjøretur da det plutselig dukket opp noe helt spesielt.

– Jeg oppdaget den på Fleslandsveien, på vei mot Lagunen. Jeg skjønte med en gang at jeg ikke hadde sett denne bilen før og at det måtte undersøkes. Derfor hev meg etter den, forteller Ole Petter.

Verdens dyreste SUV

– Da jeg tok den igjen, oppdaget jeg at det var en Rolls-Royce. Litt av et syn! Her cruiset den silkeglatt gjennom trafikken på Fleslandsveien, akkurat som alle de andre "normale" bilene, forteller en entusiastisk Ole Petter.

Bilen han så og filmet, er ikke mindre enn verdens dyreste SUV. Rolls-Royce Cullinan er det nye leketøyet til aller mest velstående. En mastodont av en bil, naturligvis fullspekket med alt Rolls-Royce kan komme opp med av luksus. Prisen starter på rundt 4 millioner kroner, men det er neppe noen kunder som ender med å betale det. Her er det nemlig snakk om store valgmuligheter på utstyr og skreddersøm. Kundene får det akkurat som de vil!

Vi har besøkt Rolls-Royce, les mer her:

Rolls-Royce Cullinan er verdens dyreste SUV og allerede en stor suksess for det britiske luksusmerket,.

Ekte bensinsluker

– Bilen har amerikanske skilter og det ryktes at den tilhører en yacht som ligger til kai i Bergen, forteller Ole Petter som fulgte etter Rollsen helt til den svingte av til Shell-stasjonen på Lagunen.

Med 12-sylindret bensinmotor under panseret, er det kanskje ikke så rart at den skulle akkurat dit!

Cullinan er utsolgt i lang tid fremover. Men det er kjent at minst to norske kunder har bestilt bilen. Om de skal bruke den her til lands eller i utlandet, er imidlertid ikke kjent.

Her er en av verdens dyreste biler på test – i Norge

Slik ser det ut bak rattet, akkurat her er det ikke veldig mange av oss som får anledning til å sitte.

Kjører heftig Audi selv

Rolls-Royce lager i utgangspunktet kun biler på bestilling, der kunden er med og bestemmer utstyr og spesifikasjoner helt fra starten.

Unntaket er USA, der noen forhandlere har fått anledning til å bestille biler for å ha i butikken.

Slik kan kravstore kunder få sin Rolls-Royce med en gang. Kanskje er det et slikt eksemplar som nå har vært i Bergen?

Tilbake til Ole Petter. Det er slett ikke tilfeldig at han reagerte momentant da han fikk øye på Rolls-Roycen. Han er nemlig en svært bilinteressert kar:

– Jeg kjører til daglig en Daytonagrå Audi RS3 sedan fra 2018, det sier vel litt om mine prioriteringer når det gjelder interesse for bil. Tidligere var det en sort Golf R 2016, forteller 23-åringen som neppe kommer til å glemme denne opplevelsen med det første.

Få med deg videoen av Cullinan i Bergen, øverst i denne saken.

Brukt Rolls-Royce: Det trenger ikke koste en formue

Se video: Så morsomt kan du ha det med verdens dyreste SUV