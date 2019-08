Torill fant katten sin Trixie halshugget

Forrige søndag forsvant katten til Torill Aasheim Almerud og familien sporløst.

Da mannen hennes gikk for å se etter den, gjorde han et makabert funn. Katten lå med hodet avkappet i en grøft bare 60 meter fra huset.

– Han kom tilbake, likblek i ansiktet og sa at dette ikke var noe jeg burde se. Jeg forstod med en gang at hun var død, og jeg hylte av sinne, sier Torill Aasheim Almerud til TV 2.

Romerikes Blad var de første som omtalte saken.

Katten hadde familien hatt i litt under ett år. De hadde først vært fosterfamilie for katten, før de bestemte seg for å beholde den.

FORTVILET: Torill forteller at hendelsen har gått inn på henne og at tiden etter har vært tung. Foto: Privat

– Hun trivdes kjempegodt hos oss på Skjetten, og vi var veldig glade for å ha henne som en del av familien vår. Hun sov sammen med oss i senga, og var en skikkelig god katt, sier Torill.

Dukket ikke opp

Der levde katten et normalt liv, uten store problemer. Torill forklarer at de hadde faste rutiner med katten, og at alle trivdes med det.

– Vi var veldig nøye med henne og på søndag slapp vi henne ut halv fem på morgenen. Jeg gikk ut for å rope på henne litt før klokka ni og da dukket henne ikke opp som vanlig. Jeg stusset litt over det, for hun pleier alltid å dukke opp når vi roper på henne. Jeg ropte på henne jevnlig i et par timer uten at hun dukket opp, sier Torill.

Hodet er sporløst borte

De kontaktet organisasjonen Katter i Nød, som hjalp dem med å anmelde saken. Katten ble også obdusert på en dyreklinikk.

– Der kom det frem at katten har fått et slag over nakken. Så har hodet blitt skåret møysommelig av. Det ble ikke funnet noen blodspor rundt eller ved katten. Hodet til katten er heller ikke å finne, sier Grethe Bøhnsdalen, som er leder for Katter i Nød.

Bøhnsdalen var selv med på dyreklinikken der katten ble obdusert. Hun forklarer at dette ikke kan være uskyldige barnestreker, men noe en må ha en viss kunnskap om for å kunne gjennomføre.

KOSETE: Trixie var veldig tillitsfull og kosete med alle hun møtte. Foto: Privat

Trenger tips i saken

Torill sier at familien er helt knust og at det er tungt å sitte uten svar på hva som har skjedd. De håper på å få løst saken, og finne ut hva som har skjedd.

– Vi har startet en innsamlingsaksjon med hjelp fra Katter i Nød som går til dusør for tips som kan oppklare saken. Så langt er dusøren oppe i 50.000 kroner, sier Torill.

Katter i Nød har delt flere innlegg om saken, og innleggene har blitt sett av tusenvis.

– Jeg har delt innlegget om dusøren på Katter i Nød sine sider og bidrar med å ta imot tips i saken, sier Bøhnsdalen.