Molde-exit gir million-inntekt for Roseborg

Den enes død, den andres brød. Moldes playoff-exit mot Partizan var uheldig for norsk fotball med tanke på Norges UEFA-ranking, men for Rosenborg betyr det nye millioner inn i klubbkassen.

De siste årene har RBK fått i overkant av 15 millioner kroner i tv-inntekter fra spill i Europaligaen (UEFAs market pool).

Som Norges eneste representant i gruppespillet har trønderne sluppet å dele potten med andre norske lag. I 2017/18-sesongen viser UEFAs oversikt at RBK fikk 2,75 millioner Euro fra market pool. Dette inkluderer overskudd (ca. 9,8 millioner kroner) fra turneringen året i forveien.

Dersom Molde hadde kvalifisert seg til årets Europaliga, ville det blitt langt mindre penger i RBK-kassen. Enkelt forklart deler UEFA tv-pengene på antall lag som kvalifiserer seg til gruppespillet. Nå kan trønderne i stedet juble for jackpott igjen.

– Den nasjonale kvoten blir nå bare delt på èn. Det er bare vi som får den, så det blir noen ekstra millioner. Det er mye snakk om penger i dette gamet, sier Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug.

– Det er snakk om totalt 15-17 millioner kroner. Det er jo penger?

– Ja, det er mye penger.

Hun skulle gjerne også hatt Molde med til Europaligaen.

– Det er selvfølgelig bra for norsk fotball å ha to lag i Europaligaen. Det hadde vi i fjor med Sarpsborg. Men nå ble det bare oss. Vi sier selvfølgelig ja takk til pengene, men for oss og norsk fotball hadde det vært trivelig å ha Molde med, sier Dyrhaug.

For Norges ranking er det en stor fordel om Rosenborg havner i en enklest mulig gruppe.

Poeng i Europaligaen betyr akkurat like mye som poeng i Champions League. Hver seier gir to rankingpoeng. Hvert uavgjorte resultat gir ett poeng. Om Rosenborg hadde kvalifisert seg for Champions League og tapt samtlige seks kamper ville det gitt 4 rankingpoeng (bonus for å kvalifisere seg til CL-gruppespill). Dersom Rosenborg enten vinner to kamper i Europaligaen (2-0-4), spiller fire uavgjorte (0-4-2) eller vinner én kamp og spiller to uavgjorte (1-2-3), er det like godt som å gå gjennom CL med seks tap.

I forrige sesong fikk for eksempel Sarpsborg 08 (som røk ut i gruppespillet i Europaligaen) mer rankingpoeng enn Champions League-lagene Hoffenheim, Monaco, CSKA Moskva, Spartak Moskva, AEK Aten, PSV og Young Boys. Europaliga-vinner Chelsea fikk flere rankingpoeng enn Champions League-vinner Liverpool.