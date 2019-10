Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny!

Når man skal selge bilen sin, så vil man jo ha igjen så mye cash som mulig. Tror du en ren bruktbilselger kan strekke seg litt lenger i forhold til pris?

Kan det også påvirke prisen i positiv retning ved kjøp av bil hos merkeforhandler (brukt som ny)? Hilsen N

Benny svarer:

Heisann! Ja alle vil, naturlig nok, ha mest mulig igjen for bilen sin.

Det er flere muligheter her. Enten å selge til en oppkjøper og få elendig betalt for den. Eller du kan bytte inn hos en forhandler, noe som er enkelt, lettvint og risikofritt, men som heller ikke gir maksimalt igjen for bilen. På langt nær.

I begge disse tilfellene skal jo bilen selges igjen av profesjonelle aktører. Aktører som skal tjene penger på den og som også sitter med et betydelig garantiansvar når de selger din gamle bil videre.

I tillegg har de utgifter til annonsering, kanskje noen reparasjoner og service og ofte også en skikkelig shining og polering. Samtidig som de også binder opp kapital i bilen.

Skal man få mest mulig penger for bruktbilen, må man gjøre jobben med å selge den selv. Mange kvier seg litt for dette. For det krever litt innsats. Både med klargjøring, å ta fine bilder, lage en god annonse osv.

Det er penger å tjene

Dessuten er man jo ikke garantert noe salg. Markedet for brukte biler er trått på en del modeller om dagen. Det er ikke bare enkelt å selge bil. Enten man er proff, eller amatør.

Mange er også litt redde for å bli sittende med et garantiansvar om noe skulle skje med bilen etter at den er solgt. Ideelt sett skulle man jo gjerne solgt den gamle bilen samme dag som man får den nye. Det er, mildt sagt, ikke så enkelt å time dette.

Men er man villig til å gjøre et forsøk, kan det være tildels store penger å hente her. Vi snakker fort mange tusen, eller titusenvis av kroner. Avhengig av bil og pris, selvfølgelig.

Du spør også om det kan påvirke prisen positivt om man kjøper ny / brukt bil hos merkeforhandler. Svaret på det tror jeg til en viss grad er ja. En merkeforhandler vil jo ikke dumpe prisen på egne merker for mye. Men mange har også blitt skuffet over innbytteprisen hos merkeforhandlere og opplevd vel så høye innbyttepriser hos andre forhandlere.

Etter mange år i bilbransjen merket jeg meg at mange var veldig opptatt av innbytteprisen på sin gamle bil, men ikke så opptatt av å få gode tilbud og rabatt på den nye. Her er det jo et mellomlegg som er det avgjørende, det glemte mange. Det beløpet kan jo lett forskyves. Det er ikke noe problem å gi 10.000 kroner mer i innbytte og så heller ta fullt betalt for både vinterhjul, tilhengerfeste og motorvarmer.

Men for å oppsummere spørsmålet ditt veldig enkelt og kjapt: Du tjener, nesten uten unntak, alltid mest på å selge bilen din selv.

Lykke til!

