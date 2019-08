Manchester: Ole Gunnar Solskjær møtte i dag pressen før bortekampen mot Southampton lørdag. Som ventet fikk nordmannen blant annet spørsmål om Alexis Sánchezs låneavtale med Inter som ble klar torsdag kveld. Chileneren lånes ut til den italienske klubben frem til sommeren 2020.

– Sánchez trengte å dra. Han har vært her i 18 måneder nå, og det har ikke funket helt for ham her. Å starte litt på nytt og spille fast , score mål, det er det beste for alle. Vi kommer til å se Romelu Lukaku og Alexis spille hver helg vi nå, sier Solskjær.

Også Chris Smalling forlater trolig Manchester United til fordel for Roma:

– Denne muligheten for Chris Smalling dukket opp nå nylig. Vi snakket sammen i går, jeg har seks friske og raske midtstoppere og jeg kunne ikke love Chris å spille regelmessig. Han er på flyet dit nå. Jeg tror han vil få det fint der borte (i Roma), det er en stor klubb. Ikke så mange engelske spillere som har spilt i Italia, så er sikker på at han vil komme tilbake sterke og bedre.

Saken oppdateres!