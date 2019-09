Den av årets Jakten på kjærligheten-bønder som fikk flest brev utdelt av programleder Gunhild Dahlberg ble Inger Lund (29). Hun mottok hele 200 brev fra friere fra hele landet.

– Det føles absurd

Hun er dermed den kvinnen som har mottatt flest frierbrev i Jakten på kjærlighetens 16-årige historie.

– Det føles ganske absurd, og det var egentlig ikke før jeg kom hjem og leste alle brevene at jeg forstod hvor mange det var. Husker jeg satte oppe til litt over klokken to på natta og leste alle brevene. Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg både lo og gråt, og ble veldig rørt av innsatsen alle hadde lagt i det, forteller Inger til TV 2.

Frierbrev-rekord

Bonden som har fått flest brev og som har rekorden, er Ruben Tunestveit Kengarakan som var deltager i den 12-sesongen av Jakten på kjærligheten, høsten 2015.

BREVREKORD: Ruben Tunestveit Kengakaran er den mest populære bonden i Jakten på kjærligheten på TV 2. Foto: Espen Solli

Ruben slo rekorden med nærmere 300 frierbrev.

Positivt overrasket

I årets Jakten-sesong var det Inger som har fått mest oppmerksomhet. Hun hadde ingen forventninger om så stor pågang før hun meldte seg på i Jakten på kjærligheten og er overrasket over så mange frierbrev.

– Jeg hadde ikke så høye forventninger til antall. For å være ærlig hadde jeg ikke så trua på at menn generelt tok seg tid eller turte å sende kjærlighetsbrev, men jeg håpet jo selvsagt på noen. Så jeg ble veldig positivt overrasket og ikke minst glad. Det er jo selvsagt greit og ha litt å velge i, selvom man i prinsippet kun trenger ett brev, sier Inger.

STOLT PROGRAMLEDER: Programleder Gunhild Dahlberg delte ut 200 frierbrev til Inger Lund. Foto: Espen Solli/TV 2

«Handyman»

Inger er spent før årets sesong av programmet er i full gang og gleder seg til å jakte på kjærligheten. Hun håper det ligger en «handyman» i brevbunken og satser på at det gjør det blandt de 200 gutta som har sendt brev.

– Jeg håper selvsagt at jeg finner kjærligheten blandt disse brevene. Jeg tenker at hvis jeg ikke finner den blandt disse 200, så gir jeg opp, avslutter Inger og ler.

I mandagens episode av Jakten på kjærligheten får de seks bøndene utdelt sine frierbrev.

Se Jakten på kjærligheten mandager på TV 2 og TV 2 Sumo.