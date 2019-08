Debuterte med sovepiller under VM: – Jeg undervurderte kanskje den pillen litt ...

– Vi undervurderte medias interesse for oss før VM. Vi dro til Moss etter de tre første dagene på Ullevaal, og trodde at det kom til å være null journalister der, slik det alltid er når vi beveger oss ut fra Oslo. Men da kom det jo flere. De var bare med oss hele veien.

– Det medietrøkket vi opplevde under VM har jeg aldri vært med på før. Stor respekt til de som må leve under det hver dag. Det var helt sykt. Det tar energi, men misforstå meg rett; Jeg er utrolig takknemlig for at journalistene var der og dekket oss hver dag, sier Graham Hansen.

Barcelona-profilen er nå klar for å ta fatt på kvaliken til EM, før det venter privatlandskamp mot England i Bergen tirsdag i neste uke. Der håper hun at publikum strømmer til Stadion for å gi sin støtte, og hun har også et håp om å spille på enda større norske arenaer for enda flere folk i fremtiden.

– Jeg har to drømmer for min landslagskarriere. Det ene er å synge nasjonalsangen foran så mange mennesker at du ikke hører at du synger, og nummer to er at man får gjort det foran et fullsatt Ullevaal-publikum, sier Graham Hansen.

Norge er i EM-kvalifiseringsgruppe med Wales, Hviterussland, Nord-Irland og Færøyene. Gruppevinnerne og de tre beste toerne går rett til mesterskapet i England om to år, mens de resterende toerne møtes til play off.