I fjor var vi på roadtrip i USA og leide en Ford Explorer. Herlig bil!

Nå satt jeg akkurat og googlet litt om den og ser at dere skriver at den kommer til Norge i år, i høst. Men det står ikke noe om hva den skal koste? Kan du fortelle det?

Benny svarer:

Heisann! Ja, dette er en av høstens store bilnyheter her hjemme, i alle fall når vi snakker om fysisk størrelsen på bilen!

Ford Explorer er diger SUV slik nesten bare amerikanerne kan lage dem. Den er USAs mest solgte og har en knallsterk standing der borte. Noen få eksemplarer har også funnet veien hit til lands, men så langt har norske avgifter satt en effektiv stopper for særlig mye salg av Explorer som familiebil.

Det som skjer nå, er at Explorer har blitt ny og kommer som ladbar hybrid. Denne biltypen kommer svært gunstig gjennom det norske avgftssystemet. Dermed har også den norske importøren bestemt seg for å ta den inn, det siste vi har hørt er at det blir lansering i høst og at de første kundene skal få bilene sine rundt årsskiftet.

Så var det prisen. Jeg kan love at vi i Broom har vært på ballen her for å finne den ut. Men så langt har importøren holdt helt tett. Det er nok så enkelt som at de vil holde igjen – til de er helt klare for lansering. Men de har flere ganger sagt at den vil bli gunstig priset , kanskje til og med overraskende gunstig. Og det er jo lov å håpe ...

Hvis jeg skal spekulere litt, vil jeg anta at vi da kanskje snakker et sted mellom 700.000 og 800.000 kroner, for en godt utstyrt bil. Men ikke skyt meg hvis det viser seg at jeg tar feil! Dette kommer an på flere faktorer, ikke bare de norske avgiftene.

Nå blir også familie-SUVen Kuga ladbar, les mer om den her:

Explorer er mer enn fem meter lang, dette er en bil som vil ruve i den norske trafikken!

40 kilometer på strøm

Explorer vil jo i praksis konkurrere mot mange fine biler fra premium-produsentene. Da tror jeg det blir viktig at den er noe rimeligere enn dem også. Hvis den ender med å koste det samme som en BMW X5 eller en Audi Q7, tror jeg ikke akkurat det blir noe kappløp til nærmeste Ford-forhandler ...

Vi vet jo også at amerikanske biler tradisjonelt ikke alltid har samme høye materialkvalitet og finish, særlig i interiøret, som de tyske, nevnte konkurrentene. Men på den annen side – folk kjøper jo amerikanske Tesla i bøtter og spann. Vi gleder oss uansett til å både se og kjøre denne! Jeg synes den ser bra ut.

Litt om bilen: Nye Explorer er over fem meter lang, to meter bred og nesten to meter høy. Den har plass til sju ombord. 4x4-systemet har hele syv forskjellige kjøremodus, her skal du komme deg frem stort sett overalt.

Under panseret her finner vi Fords 3-liters V6 EcoBoost-motor, som i kombinasjon med en 100 hesters elektrisk motor gir en totaleffekt på hele 450 hestekrefter og 840 Nm. Batteripakken er på 13,1 kWh.

Elektrisk rekkevidde er estimert til 40 km, målt etter den nye og strenge WLTP-målemetoden. Forbruket her er som vanlig på ladbare hybrider svært avhengig av type kjøring og hvor ofte du lader.

Som du skjønner: Dette vil bli en bil som skiller seg ut på norske veier. Du er nok helt sikkert ikke den eneste som synes dette høres spennende ut!

Slik ser det ut innvendig. Ford leverer digitale instrumenter og mye utstyr standard.

