Mandag morgen gikk en 31 år gammel kvinne og bar på barnet i en gate like utenfor Malmö sentrum. Minst en gjerningsperson oppsøkte kvinnen og skjøt henne flere ganger i hodet. Vitner betegner drapet som en henrettelse.

Kvinnen, som døde på stedet, mistet barnet i fallet. Babyen kom fra hendelsen med en kul i pannen.

Status i etterforskningen er at en 19 år gammel mann er varetektsfengslet, siktet for medvirkning til drap og for brudd på våpenloven. Han hevder å ha hatt alibi på drapstidspunktet, skriver Expressen.

SORG: Naboer i bydelen Ribersborg har lagt ned lys og blomster der 31-åringen ble drept. Foto: Johan Nilsson/ TT / NTB Scanpix

Politiet jakter ytterligere tre gjerningspersoner. Ifølge Sydsvenskan tyder et signalement på at en av de involverte kan være involvert i flere drapsetterforskninger.

Utreder trusler

Nå jobber den svenske sosialtjenesten med å kartlegge trusselbildet rundt babyen.

Dette henger, ifølge Expressen, tett sammen at politiet har en teori om at barnefaren var det egentlige målet for drapet. Han er tidligere dømt for å ha stått bak et ran i Danmark der 58 millioner fremdeles er på avveie.

– Vi gjør en sikkerhetsvurdering ut fra barnets situasjon, men også ut fra den foresatte som fortsatt er i live, sier Maria Andersson, som er seksjonssjef i sosialtjenesten i Malmö til den svenske avisen.

Hun har jobbet 27 år i etaten, men har aldri sett en lignende sak.

– For at barnet skal slippe å skilles fra begge foreldrene, forsøker vi å gjøre det vi kan for at de skal være sammen, sier Andersson.

Kan bli adskilt

Et alternativ er å plassere far og barn på hemmelig adresse, men om trusselbildet er for stort, kan det bli aktuelt å skille de.

– På generelt grunnlag ser vi om det finnes en trygg person i foreldrenes nettverk, men hvis ikke blir barnet plassert i et fosterhjem, sier Andersson.

Politiet har foreløpig ikke frigitt navnet på den 31 år gamle kvinnen som ble drept. Hun bodde bare hundre meter fra der hun ble skutt. Avdøde var nyutdannet lege og skulle til å gå i gang med turnustjenesten sin.

I tillegg til at politiet mistenker at barnefarens bakgrunn kan ha relevans for drapssaken, undersøker de også andre teorier, skriver flere svenske medier. En av disse er at hun, i kraft av å være lege, tidligere har vitnet i en drapssak.

Politiet har ikke selv ønsket å kommentere disse teoriene.