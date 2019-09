«For to dager siden ble hjertet mitt til aske. Livet jeg kjente er ødelagt,» skriver den amerikanske baseballstjernen Blake Bivens (24) på Instagram.

I et langt innlegg forteller han om da hans kone Emily, sønn Cullen Micah, svigermor Joan og hund ble drept.

Likene ble funnet utenfor og i familiens hus i Keeling i delstaten Virginia i USA, melder ABC-nyhetskanalen WSET.

Drapsmannen skal være Emilys 18 år gamle lillebror, Matthew Bernard, som ble funnet løpende naken rundt i samme område.

«Smerten familien min opplever kan ikke beskrives. Jeg grøsser ved tanken på fremtiden uten dem,» forsetter Bivens innlegget.

– Du har gjort meg til den mannen jeg er

Han skriver at Emily var den beste kona og moren som har eksistert.

ARRESTERT: Matthew Bernard på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

«Du har gjort meg til den mannen jeg er i dag, og du elsket meg med alle mine feil. Du satte vår skjønne gutt til verden, og gjorde familien komplett. Din kjærlighet og vennlighet endret utallige liv, inkludert mitt,» skriver han.

Sønnen ble bare ett år gammel.

«Jeg kan ikke puste uten deg. Jeg forstod endelig hva kjærlighet var da du ble født. Jeg ville ha gjort alt for deg. Du endret livet mitt for alltid. Jeg lengter etter å holde dere begge i himmelen,» skriver Bivens.

Tampa Bay Rays-stjernen skriver at han takker Gud for familien, og takker for støtten etter tragedien.

Løp naken rundt

Likene ble funnet etter at politiet ble tipset om skuddløsning like ved huset.

På stedet fant de Matthew Bernard, som løp naken rundt og blant annet tok kvelertak på en oppsynsmann ved den lokale kirken.

Politiet etterforsker fortsatt motivet for drapet.