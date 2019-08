I fem timer lå Diana Sanchez med rier på en fengselscelle i Denver, Colorado, ifølge nyhetsbyrået AP.

Hun sier hun gjentatte ganger ropte og skrek på hjelp, men at både fengselsvakter og sykepleiere ignorerte henne.

Skjøv matte under døren

En vannabsorberende matte til sengen hennes, ble skjøvet inn under døra til cella 45 minutter før barnet var ute.

– Å kalle dette som medisinsk tilsyn er et vits, sier kvinnens advokat Mari Newman.

En nylig offentliggjort overvåkingsvideo er uten lyd, men man kan tydelig se hvordan hun ligger i sterke smerter. Hun tar etter hvert av sine egne bukser og skriker på hjelp når barnet er på vei ut.

ALENE: Her er barnet på vei ut, og Diana Sanchez tar selv av seg klærne. (Foto: Killmer, Lane & Newman/Denver County Jail via AP)

TV 2 velger å vise stillbilder av videoen på grunn av videoens sterke innhold.

Newman, som har offentliggjort videoen, reagerer på at fengselsvesenet har svartet ut toalettet på cellen, før de leverte den ut.

Manglende hjelp til barnet

En fengselsbetjent kommer til idet den lille gutten er ute. Bildene viser hvordan han blir stående og dunke barnet litt i ryggen for å få igang pusten til gutten.

FØDT: Her ligger den nyfødte gutten - først nå kommer fengselsvakten inn døra. (Foto: Killmer, Lane & Newman/Denver County Jail via AP)

«Ingen tørket eller la et varmende teppe rundt barnet, og ingen tok slim ut av munnen for å få det til å puste på flere minutter», står det i de føderale saksøkingsdokumentene, ifølge CBS news.

Navlestrengen ble ikke kuttet før brannvesenet kom til stedet 15 minutter senere.

Søksøker myndighetene

Gutten ble født 31. juli 2018. I desember fastslo Denver Sheriffs Department at betjentene ikke hadde gjort noe galt. Det fikk advokat Mari Newman til å rase.

Sanchez saksøker nå byen Denver på grunn av behandlingen - eller mangel på behandling - hun fikk på cella.

TØRKES IKKE: Vaktene som kom til hverken tørket, varmet eller fjernet slim fra barnets munn på flere minutter. (Foto: Killmer, Lane & Newman/Denver County Jail via AP)

Fengselsvesenet opplyser at de bestilte en transport til sykehuset for kvinnen, men aktor påpeker at fengselsvaktene må ha visst at transporten ikke kunne gjennomføres før dagen etter fordi bookingavdelingen hadde stengt for dagen.

«De ringte ikke etter ambulanse da vannet gikk, og Sanchez lå og blødde», står det i de føderale dokumentene.

Denver County Sheriff's Department sa torsdag at de har gjort grep for å sørge for at gravide innsatte blir kjørt til sykehus hvis de kommer i fødsel.

Sanchez har ikke kommentert saken, men i fjor sa hun til den lokale TV-stasjonen KDVR-TV at de fengselsansatte ser på innsatte som søppel.

– Jeg vet jeg var der fordi jeg hadde gjort noe galt, men jeg fortjente ikke å bli behandlet slik, og det gjorde i hvert fall ikke babyen min, uttalte hun den gang.